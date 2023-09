Ten tydzień nie będzie już tak ciekawy jak zeszły, kiedy poznaliśmy masę ważnych danych makroekonomicznych. Z drugiej strony zmienności i emocji będą dostarczały nam banki centralne, które po wakacyjnej przerwie powracają do spotkań na których podejmowane są decyzje o wysokości stóp procentowych. W tym tygodniu będzie to RBA, Bank Kanady i oczywiście wyczekiwany Narodowy Bank Polski.

Rada Polityki Pieniężnej, która jest częścią NBP będzie podejmowała decyzje dotyczącą stóp procentowych w najbliższą środę, choć posiedzenie rozpocznie się już jutro. Po dłuższej przerwie oczekuje się, że RPP zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych. Może się to wydawać dziwne, biorąc pod uwagę wciąż nadmierną inflację, ale z drugiej strony takie oczekiwania były budowane przez szefostwo NBP już od dłuższego czasu. Najprawdopodobniej to, że inflacja nie jest jednocyfrowa nie będzie miało większego znaczenia. Konsensus wskazuje na obniżkę i RPP najprawdopodobniej ją dostarczy. Kluczowe jest jednak to czy będzie to dłuższa seria obniżek czy nie. Profesor Glapiński wskazywał na ostatnich posiedzeniach, że wyceny rynku sięgające 100 punktów bazowych obniżek na ten rok są nadmierne, ale obecnie cały czas rynek widzi tak mocne cięcie stóp. Oprócz tego jutro nad ranem poznamy decyzję RBA, gdzie nie oczekuje się żadnego ruchu, natomiast Bank Kanady w środę również teoretycznie ma wstrzymać się z jakimkolwiek ruchem po stronie stóp procentowych.

Trudno powiedzieć, żeby WIG20 reagował już na potencjalne obniżki. Dzisiaj nastroje są raczej mieszane, nawet pomimo mocnych wzrostów w Chinach motywowanych zmniejszeniem ryzyka upadku sektora nieruchomości. Tamtejszy indeks Hang Seng China Enterprises zyskiwał dzisiaj blisko 3%. W Europie spadki na koniec sesji są raczej ograniczone, natomiast na Wall Street sesja kasowa nie odbędzie się ze względu na obchody Święta Pracy. W WIG20 zdecydowanie najmocniej traciła dzisiaj spółka PGE, która dalej nie może zdecydować się na to, co będzie działo się z aktywami węglowymi oraz prezesem spółki. Bardzo mocno tracą również banki i inne spółki związane z surowcami i energetyką. Bardzo mocno zyskuje z kolei CD Projekt. Niemniej indeks WIG20 na chwilę przed zamknięciem i tak traci 1,2%, choć pozycja indeksu jest bezpieczna wyraźnie powyżej 2000 punktów.

Źródło: XTB / Michał Stajniak