Play odnotował 1 920 mln zł skonsolidowanej EBITDAaL w I poł. 2023 r. (wzrost o 3,8% r/r) przy 4 792 mln zł całkowitych przychodów (wzrost o 17,6% r/r), podała spółka. Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 1,7% r/r do 12 909 tys.

„Skonsolidowane przychody Play w I poł. 2023 wyniosły 4,79 mld zł, wzrost o 17,6% r/r, a w samym II kw. 2023 przychody wyniosły 2,42 mld zł, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do II kw. 2022. Skonsolidowane przychody emitenta w ujęciu organicznym (dalej: pro-forma) wzrosły odpowiednio o 5,6% i 4,3%. 1 stycznia 2023 została wprowadzona obniżka regulowanych stawek za zakończenie połączeń sieciowych. Wyłączając negatywny efekt zmiany stawek regulowanych, przychody organiczne emitenta wzrosłyby odpowiednio o 6,8% i 5,5%. W drugim kwartale 2023 organiczne przychody z usług mobilnych i usług Home wzrosły odpowiednio o 5% i 5,9%” – czytamy w raporcie.

Wynik EBITDAaL Play w okresie pierwszych 6 miesięcy 2023 wzrósł o 3,8% r/r. Wzrost przychodów operacyjnych pro-forma o 108 mln zł został zniwelowany przez prawie dwukrotny wzrost kosztów energii i wejście w życie umowy o świadczenie usług z Polskim Światłowodem Otwartym – spółką joint venture Play i InfraVia, podano także.

„Baza aktywnych klientów Play wzrosła w II kw. 2023 vs I kw. 2023 o 77 tysięcy, co jest wynikiem wzrostu klientów abonamentowych o 98 tysięcy i spadku bazy klientów usług przedpłaconych o 21 tysięcy. Baza aktywnych klientów usług przedpłaconych stopniowo normalizuje się po roku znaczących wzrostów wynikających z aktywacji usług przez obywateli Ukrainy przybywających do Polski” – czytamy dalej.

Operator zwiększył liczbę raportowanych klientów mobilnych o 2,8% r/r, a także powiększył bazę klientów usług stacjonarnych i dla domu do ponad 2 mln, odnotowując wzrost o 7,8% r/r.

„Nominalnie nakłady inwestycyjne (capex) wzrosły o 26,6% [do 616 mln zł] w I półroczu 2023 r. vs I półrocze 2022 r. Emitent kontynuował rozbudowę sieci stacji bazowych i na koniec II kw. 2023 sieć obejmowała 10 939 stacje, o 908 stacji więcej niż rok wcześniej z czego 197 stacji zostało wybudowanych w drugim kwartale 2023” – napisano także w komunikacie.

„Nasze doskonałe wyniki komercyjne i finansowe potwierdzają pozycję Play jako lidera polskiego rynku telekomunikacyjnego oraz naszą niezłomność w zapewnianiu klientom wolności wyboru i najwyższej jakości usług. Udowodniliśmy to po raz kolejny, wprowadzając w maju nowe, przełomowe usługi dla domu, wyznaczając nowe standardy dzięki Telewizji Nowej Generacji w modelu 'a la carte’ i internetowi 5 Gb/s. Nadal aktywnie przyczyniamy się do popularyzacji usług cyfrowych w Polsce poprzez dalsze ambitne inwestycje zarówno w sieci mobilne, jak i stacjonarne” – skomentował prezes Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.

Grupa Play, lider rynku telekomunikacyjnego, dysponujący nowoczesną infrastrukturą mobilną z ponad 10 800 stacji bazowych i stacjonarną z 16 000 km światłowodów oferuje swoje usługi telekomunikacyjne także dla rynku B2B. Dostarcza kompleksowe rozwiązania chmurowe (Cloud2B), usługi mobilne oraz zintegrowanej komunikacji, dostęp do internetu oraz narzędzi cyfrowych, rozwój projektów sieciowych (m.in. budowa i utrzymanie sieci światłowodowych dla klientów biznesowych), a także kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa.

Źródło: ISBnews