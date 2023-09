Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 22,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 8,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 33,02 mln zł wobec 24,51 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 42,7 mln zł, o 26,3% więcej niż rok wcześniej rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 233,14 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 213,5 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 38,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 19,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 434,55 mln zł w porównaniu z 403,38 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 80,15 mln zł wobec 60,44 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Sytuacja rynkowa jest wciąż trudna, ale Śnieżka dobrze poradziła sobie w warunkach wysokiej inflacji i niskich poziomów nastrojów konsumentów. Dlatego mogę powiedzieć, że wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu są powyżej naszych oczekiwań. Obecnie wracamy do poziomów marż osiąganych kilka lat temu, co jest naszym priorytetem” – powiedział prezes FFiL Śnieżka Piotr Mikrut, cytowany w komunikacie.

Kluczowymi rynkami grupy są: Polska (z 69,8% udziałem w strukturze przychodów w pierwszym półroczu), Węgry (14,9% udział) oraz Ukraina (9,4% udział). W ujęciu wartościowym na polskim rynku sprzedaż grupy zwiększyła się o 6,8% r/r, do 303,4 mln zł. Przychody grupy na Węgrzech wyniosły 64,9 mln zł (-8,7% r/r), w Ukrainie 40,8 mln zł (57,5% r/r), a na pozostałych rynkach zagranicznych 25,4 mln zł (14,4% r/r), podano również.

W strukturze sprzedaży grupy dominują wyroby dekoracyjne. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku sprzedaż tej grupy produktowej osiągnęła wartość 351 537 tys. zł. W analizowanym okresie odpowiadały one za 81% łącznych przychodów grupy, a ich udział w strukturze sprzedaży był o 1,5 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej. Drugi najwyższy udział w strukturze sprzedaży (11,6%) miała chemia budowlana. Przychody grupy ze sprzedaży produktów z tej kategorii wyniosły 50 558 tys. zł i były o 0,6% niższe niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży towarów – trzeciej najistotniejszej grupy w strukturze produktowej z udziałem na poziomie 4,5% – obniżyły się o 1,8%,

do 19 654 tys. zł, wynika z komunikatu.

W I półroczu 2023 roku grupa kapitałowa Śnieżka realizowała inwestycje na poziomie zapewniającym kontynuację efektywnej działalności operacyjnej. Łączne wydatki inwestycyjne w tym okresie wyniosły 7,4 mln zł i były o 74% niższe niż w tym samym okresie ub.r. Największy udział w tej kwocie stanowiły wydatki związane z kontynuacją inwestycji w nowe centrum logistyczne zlokalizowane w Zawadzie k. Dębicy, w środki trwałe, a także na modernizację instalacji na wybranych wydziałach produkcyjnych, podano.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku grupa kapitałowa Śnieżka osiągnęła wyższe marże niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na poziom marży brutto, która zwiększyła się o 3,5 pkt proc. r/r, do 42,8%, wpłynęły wzrost kwoty marży o ponad 17% oraz wzrost sprzedaży o niespełna 8%. W okresie sprawozdawczym odnotowano również wzrost wskaźnika zwrotu z aktywów ROA o 1,3 pkt proc.

r/r głównie za sprawą wzrostu zysku o 25%, natomiast nieznaczny spadek poziomu aktywów (-0,5%) w niewielkim stopniu wpłynął in plus na poprawę wskaźnika ROA. Także wskaźnik ROE (na skutek wyższego zysku netto oraz niewielkiego wzrostu kapitału własnego) wzrósł o 3,7 pkt proc.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 54,27 mln zł wobec 26,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2022 r. miała 791,7 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews