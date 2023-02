Giełdowy Indeks Produkcji (GIP60) osiągnął 874,8 pkt na koniec 2022 r., co oznacza spadek o blisko jedną czwartą wobec 2021 r. oraz że po raz kolejny GIP60 powrócił poniżej swojej wartości początkowej ustalonej w 2016 roku na poziomie 1000 pkt, podała firma DSR.

„Wśród 60 największych polskich producentów wchodzących w skład Giełdowego Indeksu Produkcji, jedynie co czwartej firmie udało się osiągnąć dodatnią stopę zwrotu w 2022 roku, ale zwykle była to dwucyfrowa stopa zwrotu. W przekroju branżowym sytuacja wygląda podobnie, w dwóch (na 11) branżach zidentyfikowanych w GIP60, mediana rocznych stóp zwrotu była dodatnia. Mowa tu o przemyśle lekkim, gdzie mediana stóp zwrotu wyniosła 34,31%, oraz przemyśle spożywczym, gdzie mediana stóp zwrotu wyniosła 27,83%. Najwięcej tracili producenci z branży projektantów (odzież – projektowanie, produkcja i dystrybucja), wśród których mediana stóp zwrotu wyniosła -38,08%. Niewiele mniej spadały ceny akcji w branży przetwórstwa drewna (mediana na poziomie -35,23%), branży farmaceutycznej (-19,37%), wyrobów farmaceutycznych (-17,26%), metalurgicznej (-16,51%) i materiałów budowlanych (-12,05%)” – czytamy w komunikacie.

Największy wzrost zanotował jeden z nielicznych notowanych na GPW producentów z branży obronnej, czyli Lubawa, której akcje podrożały z początkowych 1,084 zł do 2,24 zł na koniec roku. Drugie miejsce w rocznym rankingu Giełdowego Indeksu Produkcji przydało spółce ZPUE, której akcje podrożały z 205 zł na początku roku, do 374 zł na zamknięciu ostatniej sesji 2022 roku, co jest wynikiem lepszym o 82,44%. Trzecie miejsce dla Gobarto za wzrost ceny akcji z 4,5 zł do 7,55 zł, co dało 67,78% stopę zwrotu, wynika z materiału.

„Z perspektywy pełnych dwunastu miesięcy 2022 roku wzrost produkcji w dziale przetwórstwo przemysłowe wyniósł 10,6% (za GUS). W całym sektorze przemysłowym, lepszą roczną dynamikę wzrostu, bo aż 13% zanotowano tylko w górnictwie i przemyśle wydobywczym, natomiast słabiej poradził sobie sektor energetyczny, w którym produkcja była 6,5% wyższa niż rok wcześniej” – czytamy dalej.

Korzystniejszy obraz ujawnia dynamika produkcji sprzedanej przemysłu według wybranych działów PKD, gdzie największym wygranym 2022 roku jest dział produkcji odzieży, rosnący o jedną trzecią w porównaniu z 2021 rokiem. Pozytywnie należy też odebrać wzrost w działach: produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (18,2%), urządzeń elektrycznych (12,6%), wyrobów z metali (8,3%) I artykułów spożywczych (8,0%), wymieniono.

Największy względny spadek produkcji w 2022 roku zanotowano w dziale produkcji metali, gdzie produkcja spadła o 21,8%. Znaczne spadki obserwowano również w obszarze produkcji chemikaliów I wyrobów chemicznych (-10,7%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (10,3%) oraz papieru (-9,5%). Są to więc branże energochłonne, które ucierpiały w wyniku znacznych wahań cen energii i surowców, podsumowano.

Giełdowy Indeks Produkcji to wspólne przedsięwzięcie firmy DSR, serwisu analitycznego „Produkcja.Expert” oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Źródło: ISBnews