Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pracuje nad przyspieszeniem wprowadzania kolejnych spółek, w pierwszej kolejności europejskich, do notowań na rynku GlobalConnect, poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

„Wiele rzeczy wymaga jeszcze optymalizacji i nad tym bardzo pracujemy, tak, żeby przyspieszyć tempo wchodzenia kolejnych spółek. Na pewno będziemy kontynuować wprowadzanie spółek europejskich w pierwszej kolejności. Wydaje się, że to jest dużo łatwiejsze. Tak jak zapowiadaliśmy, w obszarze zainteresowania są spółki amerykańskie” – powiedziała Olszewska podczas wideokonferencji prasowej.

„To, co jeszcze rozpoznajemy, to jest możliwość notowania innych instrumentów, np. zagranicznych ETF-ów, ale to jest kwestia dalszego rozpoznawania, głównie od strony formalno-prawnej” – dodała.

Wczoraj GPW podała, że akcje Jeronimo Martins oraz Inditex zadebiutują 18 kwietnia br. na rynku akcji zagranicznych GPW – GlobalConnect.

Obecnie, w pilotażowej fazie GlobalConnect w obrocie dostępne są akcje pięciu spółek niemieckich: Allianz, BMW, Mercedes Benz, Siemens i Volkswagen.

GlobalConnect to nowy rynek GPW, który ruszył w listopadzie 2022 r. Notowania odbywają się w trakcie sesji giełdowej na GPW – od poniedziałku do piątku w godzinach 09:05-17:05. Akcje zagranicznych spółek są kwotowane w polskich złotych. Jest to rynek akcji zagranicznych wprowadzanych do obrotu przez wprowadzających animatorów rynku (WAR) bez zgody emitenta. Rozwiązanie to umożliwia notowanie w Warszawie akcji spółek, które są obecne na światowych giełdach papierów wartościowych.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews