„Bardzo cieszymy się, że duży partner notowany na NASDAQ – reprezentant tzw. wielkiej piątki, czyli sporych korporacji technologicznych – zdecydował się na włączenie naszej drukarki do swoich laboratoriów badawczo-rozwojowych w Kalifornii. Ta sprzedaż jest pierwszą sprzedażą do Stanów Zjednoczonych” – mówi Filip Granek, Prezes Zarządu, XTPL SA.

„Widoczny wzrost przychodów wynika z rozwoju naszego biznesu. Sprzedajemy swoje produkty, a także rozwijamy projekty przemysłowe. Część z nich przeszła do fazy w pełni płatnej, część jest jeszcze na etapach, gdzie dzielimy się kosztami z partnerami. Wszystko to ma wpływ na poziom przychodów. Przypomnę, że komercyjnych przychodów w I półroczu było blisko 3 mln zł i 1 mln 800 tys. zł to były przychody z tytułu dotacji” – dodaje Jacek Olszański, Członek Zarządu, XTPL SA.

