Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Green Zebras na rynku NewConnect na 17 września br., podała spółka.

„Giełdowy debiut to kolejny kamień milowy w rozwoju Green Zebras, która z powodzeniem realizuje swoją misję projektowania i produkcji ekstraktów oraz produktów bazujących na unikalnych właściwościach roślin i grzybów. Ostatnie miesiące to czas wytężonej pracy całego zespołu, dzięki czemu nie tylko realizowaliśmy wcześniej założone cele, ale rozpoczęliśmy też kolejne, obiecujące projekty. Dzięki nim jesteśmy i będziemy w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie klientów, a także kształtować trendy na dynamicznie rozwijającym się rynku żywności funkcjonalnej i suplementów diety. W niedalekiej przyszłości, wraz z uzyskaniem statusu wytwórni GMP [Good Manufacturing Practice, Dobra Praktyka Wytwarzania], poszerzymy naszą działalność o rynek farmaceutyczny. Wiedza, doświadczenie i unikalne metody ekstrakcji sprawiają, że mamy solidne fundamenty i potencjał do dalszego rozwoju w tych obszarach” – powiedziała prezes Ewelina Pawlus-Czerniejewska, cytowana w komunikacie.

Green Zebras to spółka technologiczna specjalizująca się w pozyskiwaniu substancji aktywnych pochodzenia naturalnego i produkcji wysokiej jakości ekstraktów konsekwentnie realizuje kolejne elementy strategii rozwoju, której celem jest m.in. rozpoczęcie działalnoś.ci w branży farmaceutycznej oraz poszerzenie profilu działalności o nowe usługi.

Źródło: ISBnews