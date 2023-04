Grupa Play rozpoczęła strategiczną współpracę z InfraVia, francuską firmą private equity specjalizującą się w inwestycjach infrastrukturalnych i technologicznych, podała spółka. InfraVia nabyła 50% udziałów spółki zależnej Play, Polski Światłowód Otwarty.

W ramach umowy Play przekazał spółce zależnej aktywa sieci HFC UPC Polska obejmującej 3,7 mln gospodarstw domowych, a w ramach współpracy PŚO rozszerzy zasięg usług internetu szerokopasmowego do ponad 6 milionów gospodarstw w perspektywie średnioterminowej, podano również.

„Współpraca Play z InfraVia przyspieszy rozwój największej otwartej sieci światłowodowej w Polsce. Nasze ogromne inwestycje w infrastrukturę światłowodową umożliwią milionom polskich klientów korzystanie z superszybkiego internetu, który jest niezbędny w codziennym życiu każdego z nas. Decyzja o zaoferowaniu otwartego dostępu do infrastruktury jest zgodna z misją Play zapewnienia wolności wyboru wszystkim klientom, a to przełomowe podejście przyspieszy cyfryzację Polski” – powiedział prezes Grupy Play Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.

Rozbudowa sieci światłowodowej oraz modernizacja obecnej infrastruktury HFC do technologii FTTH realizowana będzie w standardzie XGS-PON, co pozwoli operatorom na wykorzystanie sieci PŚO do świadczenia usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gb/s.

Infrastruktura sieciowa będzie dostępna dla innych operatorów telekomunikacyjnych w otwartym i niedyskryminującym modelu dostępu. Finalizacja transakcji zmienia status quo na rynku poprzez udostępnienie największej sieci szerokopasmowej w modelu hurtowym każdemu operatorowi w Polsce, zapewniając lepszy dostęp do usług szerokopasmowych klientom w całym kraju, podsumowano.

Play jest czołowym operatorem telefonii komórkowej w Polsce z blisko 17 mln klientów, a także dostawcą usług internetu i TV.

Źródło: ISBnews