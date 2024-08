Grupa Polsat Plus podtrzymuje oczekiwania w zakresie stabilizacji skonsolidowanej EBITDA w 2024 roku, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann.

„W EBITDA po I półroczu widać zahamowanie negatywnych trendów w segmentach B2B i B2C, z czego jesteśmy zadowoleni. Do tego dochodzi wysoka EBITDA wygenerowana przez segment 'zielona energia’, gdzie przybyło mocy i mamy coraz więcej sprzedanego najbardziej marżowego prądu z wiatru. Podtrzymujemy plan stabilizacji skonsolidowanej EBITDA w 2024” – powiedziała Ostap-Tomann podczas wideokonferencji.

Dodała, że do końca roku „powstrzymywałaby się z deklaracjami” co do potencjalnego całkowitego zniwelowania spadku EBITDA segmentu TMT. Wcześniej sygnalizowała spodziewany mały jednocyfrowy spadek EBITDA w tym obszarze.

W kwestii wydatków inwestycyjnych wskazała, że pod koniec roku grupę czeka zwiększony capex na realizację farmy Drzeżewo.

„W tym czasie będzie spływało oprzyrządowanie. Projekt idzie zgodnie z harmonogramem” – stwierdziła członek zarządu.

Jak wskazał wiceprezes Maciej Stec, w przyszłym roku Grupa zwiększy zainstalowaną moc w OZE do łącznie 484 MW (przy podwojeniu mocy z wiatru do 297 MW) i planuje w 2026 roku osiągnięcie łącznie 744 MW mocy OZE (w tym 342 MW w PV). Potencjalne łączne możliwości produkcji energii mają w 2025 roku wzrosnąć do 1750 GWh i 2 GWh w 2026 roku.

„W efekcie podtrzymujemy osiągnięcie 500-600 mln zł inkrementalnej EBITDA segmentu 'zielona energia’ w 2026” – poinformował Stec.

Ponadto w obszarze TV zarząd grupy wskazał, że najważniejszym zadaniem utrzymanie pozycji lidera polskiego rynku w obliczu wyzwań rynkowych przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej i dostarczaniu kontentu atrakcyjnego dla widzów. W segmencie TMT grupa chce kontynuować budowę wartości klientów przez systematyczny wzrost ARPU.

W I poł. 2024 r. zysk EBITDA sięgnął 1 811,3 mln zł wobec 1 559,7 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął odpowiednio 1 801,3 mln zł wobec 1 559,7 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA z wyłączeniem zbycia aktywów – odpowiednio: 1 616,2 mln zł wobec 1 559,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjno-energetyczną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews