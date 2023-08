Grupa WP odnotowała 31,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 45,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

„Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wyniósł 31,9 mln zł i był pod negatywnym wpływem wzrostu kosztów amortyzacji i kosztów finansowych, a także wyższej efektywnej stopy podatku dochodowego. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w okresie porównywalnym 2022 r. kształtował się na poziomie 45,8 mln zł” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Zysk operacyjny wyniósł 58,64 mln zł wobec 64,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA (wg. MSSF 16) sięgnął 96,74 mln zł wobec 87,3 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA (wg. MSSF 16) – odpowiednio: 100,18 mln zł wobec 93 mln zł zysku rok wcześniej.

„EBITDA w II kw. 2023 r. została skorygowana o 3,4 mln zł, czyli przede wszystkim o wpływ jednorazowych kosztów związanych z procesami transakcyjnymi i restrukturyzacyjnymi oraz stratę na transakcjach barterowych” – podano.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 359,56 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 266,61 mln zł rok wcześniej.

„W segmencie Reklama i Subskrypcje przychody gotówkowe wzrosły o 24% r/r, do 168,5 mln zł, dzięki dynamicznemu wzrostowi w obszarze subskrypcji a także uwzględnieniu w wynikach segmentu danych Grupy Audioteka, konsolidowanej od IV kwartału 2022 r. Skoryg. EBITDA była na zbliżonym poziomie r/r i wyniosła 68 mln zł co oznacza marżę EBITDA na poziomie 40%. Ponad 6 pkt proc. spadku procentowej marży EBITDA wynika ze strategicznej zmiany miksu obszarów segmentu i uwzględnienia wyników Grupy Audioteka po akwizycji. Sprzedaż subskrypcyjna audiobooków charakteryzuje się niższą bazową rentownością w porównaniu do sprzedaży reklam. Obszar reklamy w II kw. 2023 r. pozostawał pod wpływem: (1) wysokiej bazy przychodów roku 2022 związanej z wyjątkowym zainteresowaniem treściami informacyjnymi (dotyczącymi ataku Rosji na Ukrainę), (2) wzrostu kosztów energii elektrycznej i (3) czynników makroekonomicznych” – czytamy dalej.

W segmencie Turystyka przychody wzrosły o 74% r/r, do 122,4 mln zł, w wyniku bardzo silnego wzrostu przychodów spółki Wakacje.pl oraz uwzględnienia przychodów Grupy Szallas, przejętej w listopadzie 2022 r. Skoryg. EBITDA segmentu wzrosła o 44% r/r, do 23,9 mln zł. W II kw. 2023 r. EBITDA Grupy Szallas była negatywna, co jest związane z typową sezonowością tego biznesu (z największą kontrybucją EBITDA przypadającą w III kwartale).

„W segmencie Finanse Konsumenckie, przychody wzrosły o 33% r/r, do 56,2 mln zł. Przychody wzrosły zarówno w spółce zajmującej się pośrednictwem w finansowaniu zakupu samochodów Superauto (dzięki wzrostom wolumenu finansowanych samochodów oraz średniej prowizji), jak i w obszarze porównywarki produktów finansowych Totalmoney (w wyniku wzrostu przychodów z prowizji od instytucji finansowych). Skoryg. EBITDA segmentu spadła o 5% r/r, do 8,1 mln zł, co było związane ze wzrostem kosztów pozyskania użytkowników, zwłaszcza w obszarze finansowania samochodów, a także presji na koszty wynagrodzeń” – napisano także.

Dług netto na koniec czerwca 2023 r. według MSSF 16 wyniósł 416,7 mln zł, w porównaniu do 499,1 mln zł na koniec marca 2023 r. Wskaźnik długu netto do pro forma EBITDA na koniec czerwca 2023 r. wyniósł 1,0x.

W I poł. 2023 r. spółka miała 46,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 89,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 670,02 mln zł w porównaniu z 479,76 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 172,37 mln zł wobec 154,65 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA – odpowiednio: 176,19 mln zł 165,37 mln zł zysku rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 46,13 mln zł wobec 20,58 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych – Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej – Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii – np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej – np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym – np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

Źródło: ISBnews