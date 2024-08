GTC odnotowało 21,2 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 23,2 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk netto z działalności operacyjnej wyniósł 33,5 mln euro wobec 20,9 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 35,3 mln euro w II kw. 2024 r. wobec 34,4 mln euro rok wcześniej. Przychody z tytułu usług obsługi nieruchomości wyniosły 11,6 mln euro wobec 12,5 mln euro rok wcześniej.

„Indeksacja stawek czynszu i ukończenie budowy niektórych obiektów biurowych doprowadziły do wzrostu przychodów z wynajmu, a co za tym idzie – wzrostu marży operacyjnej. W II kwartale odnotowano też stabilizację wskaźnika wynajęcia, zwłaszcza na rynku powierzchni biurowej w Polsce, gdzie po raz pierwszy od dwóch lat odnotowano stabilizację względem poprzedniego kwartału. Dodatkowo, obniżyliśmy wskaźnik LTV (do 48,2%) oraz zwiększyliśmy saldo środków pieniężnych” – skomentował prezes Gyula Nagy, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

„Ponadto w II kwartale 2024 r. kontynuowaliśmy realizację naszej strategii i zapoczątkowaliśmy zmiany w naszym portfelu nieruchomości mające na celu wejście w sektor mieszkaniowy w Europie Zachodniej, sprzedając niekluczowe aktywa w Budapeszcie i inwestując w projekt mieszkań da wynajem dla seniorów w Berlinie. W kolejnych kwartałach będziemy dalej monitorować potencjał tego sektora i regionu geograficznego” – dodał.

W I poł. 2024 r. spółka miała 30,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12 mln euro straty rok wcześniej, przy przychodach z najmu w wysokości 69,6 mln euro w porównaniu z 65,5 mln euro rok wcześniej. Przychody z tytułu usług obsługi nieruchomości wyniosły 23 mln euro wobec 24,1 mln euro rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 55 mln euro (52 mln euro w I półroczu 2023 r.).

„Przychody z wynajmu i usług: Wzrost o 3% do 93 mln euro w I półroczu 2024 r. w porównaniu do 90 mln euro w I półroczu 2023 r. w wyniku wzrostu przychodów z wynajmu w wysokości 2 mln euro w związku z ukończeniem projektów GTC X w Belgradzie, Rose Hill Business Campus w Budapeszcie i Matrix C w Zagrzebiu oraz wzrostu średniej stawki czynszu po indeksacji o inflację (wskaźnik CPI dla Europy)” – czytamy w materiale.

„Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 55 mln euro (52 mln euro w I półroczu 2023 r.). Zysk netto wyniósł 32 mln euro w I półroczu 2024 r. (12 mln euro straty w I półroczu 2023 r.). Różnica wynika głównie z aktualizacji wartości nieruchomości” – dodano.

Marża brutto z działalności operacyjnej wyniosła 65 mln euro w I półroczu 2024 r. w porównaniu do 63 mln euro w I półroczu 2023 r. Przyczyniły się do tego przede wszystkim wzrost przychodów z wynajmu i usług częściowo skompensowany wzrostem kosztów z tytułu usług (w związku z inflacją), podano także.

Zysk z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych wyniósł 1 mln euro wobec 51 mln euro straty w I półroczu 2023 r. Zysk netto z aktualizacji wyceny wynikał głównie ze wzrostu wartości projektu Lánchíd (3 mln euro) w związku z otrzymaniem oferty na ten projekt i jego sprzedażą w lipcu 2024 r. oraz ze wzrostu wartości projektów w budowie (5 mln euro), częściowo skompensowanego przez spadki, głównie w portfelu biurowym w Polsce, spowodowane obniżeniem wskaźnika wynajęcia w porównaniu do 2023 r. Spadek wskaźnika wynajęcia wyhamował w drugim kwartale, pozostając praktycznie na niezmienionym poziomie względem I kw. 2024 r., czytamy dalej.

Koszty finansowe netto wyniosły 18 mln euro wobec 16 mln euro w I półroczu 2023 r. Średnie oprocentowanie wyniosło 2,58%

Fundusze z działalności operacyjnej (FFO I) to 36 mln euro w porównaniu do 35 mln euro w I półroczu 2023 r., przy FFO I na akcję w wysokości 0,06 euro.

Łączna wartość inwestycji, w tym finansowe aktywa trwałe, wyniosła 2 479 mln euro na dzień 30 czerwca 2024 r. (2 416 mln euro na dzień 31 grudnia 2023 r.) przy GAV w wysokości 2.338 mln euro na dzień 30 czerwca 2024 r. (2 281 mln euro na dzień 31 grudnia 2023 r.). W znacznej mierze wynika to z inwestycji w projekty w budowie w wysokości 43 mln euro i rozpoznanego wzrostu wartości prawa użytkowania (oraz odpowiadającego temu wzrostu zobowiązań związanych z najmem), ze względu na nowe płatności z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 24 mln euro i nabycia nieruchomości inwestycyjnej (12 mln euro).

EPRA NTA w przeliczeniu na akcję to 2,15 euro w porównaniu do 2,15 euro na dzień 31 grudnia 2023 r.

EPRA NTA wyniosła 1 237 mln euro w porównaniu do 1 232 mln euro na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zadłużenie wyniosło 1 308 mln euro w porównaniu do 1 274 mln euro na 31 grudnia 2023 r. „Wzrost wiąże się głównie z zaciągnięciem nowego finansowania zabezpieczonego na kwotę 56 mln euro w połączeniu z różnicami kursowymi na obligacjach denominowanych w HUF w wysokości 5 mln euro; wzrost został skompensowany częściowo spłatami w omawianym okresie (8 mln euro). Bieżąca część zadłużenia długoterminowego wzrosła w związku z reklasyfikacją kredytu dotyczącego Galerii Jurajskiej ze względu na zbliżający się termin zapadalności przypadający w I kwartale 2025 roku” – podano również.

Wskaźnik LTV netto wyniósł 48,2% (49,3% na dzień 31 grudnia 2023 r.) Wskaźnik LTV netto skorygowany o środki pieniężne na rachunkach powierniczych wyniósł 46,9%.

Z kolei saldo środków pieniężnych wyniosło 89 mln euro na dzień 30 czerwca 2024 r. (60 mln euro na dzień 31 grudnia 2023 r.), a saldo środków pieniężnych na rachunkach powierniczych wyniosło 31 mln euro.

Grupa GTC jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

Źródło: ISBnews