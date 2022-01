Erbud połączy swoje spółki zależne GWI i MOD21 w jeden podmiot, działający pod nazwą tej drugiej, podał Erbud. GWI to spółka z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku niemieckim, a startup MOD21 specjalizuje się w budowie drewnianych obiektów modułowych.

„Decyzja o połączeniu MOD21 i GWI to odważny i przemyślany ruch. To odpowiedź na potrzeby i rosnące wyzwania branży budowlanej. Chcemy budować szybciej, bardziej ekologicznie, dostosowując naszą ofertę do indywidualnych potrzeb klienta. Nowa spółka łączy bogate doświadczenie, rozpoznawalność i unikalne referencje GWI na rynku niemieckim z nowatorskim modelem biznesowym MOD21. Jestem przekonany, że alians kompetencji i komplementarności biznesów GWI i MOD21 zaowocuje synergią, z której skorzystają Grupa Erbud oraz nasi klienci” – powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Nowa spółka będzie nosić nazwę MOD21. Na jej czele staną: Jürgen Kugelberg, dotychczasowy prezes GWI, który będzie odpowiedzialny za budownictwo kubaturowe oraz Theodor Kaczmarczyk – prezes MOD21, w którego kompetencjach będzie nadzór nad budownictwem modułowym, podano także.

GWI to uznana marka na rynku niemieckim. Spółka ma na swoim koncie realizacje tunelu ICE między Kolonią a Bonn, a także szeregu prestiżowych obiektów w Nadrenii-Westfalli, a szczególnie w Düsseldorfie – takich jak centrum rekreacyjne Vabali, siedzibę Huawei w biurowcu Silizium, centrum handlowo-usługowe Kö-Quartier czy luksusowy dom towarowy przy Koenigsalle 18, przypomniano.

„GWI nadal będzie realizować obiekty z budownictwa kubaturowego, a w zakresie operacyjnym będzie wspierać MOD21 w budowlach hybrydowych o wszystkie elementy tradycyjnego budownictwa, niezbędne przy realizacjach modułowych: klatki schodowe, szyby wind, fundamenty” – zapowiada Erbud.

Natomiast MOD21 stawia na budowę dużych obiektów modułowych z drewna – hoteli, biurowców, akademików, szpitali, budynków użyteczności publicznej. Firma chce osiągnąć pełną moc produkcyjną w 2026 r. i będzie produkować ok. 100 tys. m2 powierzchni całkowitej modułów rocznie. W 2026 r. spółka planuje uzyskać przychody ze sprzedaży w tym obszarze na poziomie ok. 650 mln zł z rentownością 5-8%. W pierwszej kolejności oferta adresowana jest dla klientów niemieckich.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2020 r. miała 2,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews