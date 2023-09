IMS odnotowało 2,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3,67 mln zł wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5,7 mln zł wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,1 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 13,28 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 4,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 30,46 mln zł w porównaniu z 24,66 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 9,73 mln zł wobec 7,79 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Grupa IMS osiągnęła w pierwszym półroczu 2023 roku przychody ze sprzedaży o 5 802 tys. zł, tj. o 24% większe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 30,5 mln zł przychodów to rekordowy wynik w 23-letniej historii spółki i grupy. Dotychczas najlepszy rezultat nie przekroczył poziomu 28 mln zł. EBITDA za pierwsze półrocze br. wzrosła o 1 941 tys. zł, tj. o 25%. Poziom EBITDA za I półrocze 2023 wynoszący blisko 10 mln zł jest – podobnie jak przychodów – również rekordowy. Do tej pory w przeszłości nigdy nie udało się osiągnąć zysku EBITDA za I półrocze w wysokości 8 mln zł. Wyrównana EBITDA, tj. EBITDA po wyeliminowaniu niepieniężnych kosztów dwóch programów opcyjnych opartych o akcje IMS oraz o udziały Closer Music Sp. z o.o., osiągnęła z kolei poziom blisko 12 mln zł” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wpływ na te wyniki ma kilka czynników. Bardzo dobre rezultaty odnotowane zostały we wszystkich segmentach sprzedażowych – każdy z segmentów wzrósł w stosunku do I półrocza 2022. Szczególną uwagę należy zwrócić na przychody abonamentowe i usługi reklamowe. W okresie ostatnich 12 miesięcy, tj. lipiec 2022 – czerwiec 2023, Grupa IMS pozyskała blisko 4 tys. lokalizacji abonamentowych, a ich stan na 30 czerwca br. wynosił 34 tys. abonamentów. Obie wartości są absolutnie rekordowe. Przełożyło się to na dotychczas największe przychody z tytułu abonamentów osiągnięte w jakimkolwiek pierwszym półroczu. Przychody z tytułu usług reklamowych są również najlepsze w historii i wiele wskazuje na to, że cały 2023 rok będzie pod tym względem rekordowy. Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na wynik są rozliczenia z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) dokonywane przez spółkę Closer Music, podkreślono również.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 0,65 mln zł wobec 1,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

Źródło: ISBnews