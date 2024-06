JR Holding chce być najszybciej rosnącą firmą inwestycyjną w regionie CEE i liczy, że osiągnie ten cel m.in. dzięki współpracy z takimi osobami, o jakie poszerzyła obecnie swoją radę nadzorczą, zadeklarował główny akcjonariusz i prezes JRH January Ciszewski. Do RN JRH dołączyli Jarosław Dominiak i Kamil Gemra.

Walne zgromadzenie JRH powołało w skald RN spółki dwóch nowych członków – ekspertów rynku kapitałowego: założyciela i prezesa zarządu największej polskiej organizacji inwestorskiej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) Jarosława Dominiaka oraz uznanego doradcę ds. rynku kapitałowego i relacji inwestorskich, doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów i nauczyciela akademickiego na SGH Kamila Gemrę, podano.

„Zgodnie z naszymi założeniami, chcemy uzupełniać kompetencje w naszej spółce, dzięki wzmocnieniu rady nadzorczej pozyskujemy osoby z ogromnym doświadczeniem na rynku kapitałowym. Ważne jest też włączenie kolejnych niezależnych członków do naszej rady nadzorczej, którzy maja ugruntowana pozycję i wniosą świeże, zewnętrzne, spojrzenie do zarządzania JRH. Chcemy aby JRH było najszybciej rosnącą firmą inwestycyjną w CEE i osiągniemy to m.in. dzięki współpracy z takimi osobami” – powiedział Ciszewski, cytowany w komunikacie.

JRH niedawno zadebiutował na głównym rynku GPW, przenosząc się po 12 latach z NewConnect. W związku z tym spółka opublikowała nową strategię, która obok planów inwestycyjnych i rozwijania portfela spółek zakłada zaangażowanie w zarządzanie firmą kolejnych kompetentnych osób, które wzmocnią szeroko rozumiany zespół JRH, przypomniano w materiale.

„Pierwszym etapem było dołączenie do partnerów JRH Macieja Zientary, przedsiębiorcy z dużymi sukcesami i doświadczeniem. Dokonane zmiany w radzie nadzorczej uzupełniają jej skład o ekspertów i praktyków wyspecjalizowanych w zakresie rynku kapitałowego” – podsumowano w komunikacie.

JR Holding ASI to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect, a od marca 2024 na rynku głównym GPW spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż przyszłości.

