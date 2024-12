JRH ASI podpisał z Maciejem Zientarą oraz CampusAI aneks do listu intencyjnego, dotyczącego inwestycji w spółkę, przesuwający termin przystąpienia do umowy inwestycyjnej na nie później niż 28 lutego 2025 roku, podano w komunikacie.

Wcześniej JRH informował, że podpisał list intencyjny, w ramach którego rozważa przystąpienie do umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy CampusAI i Maciejem Zientarą i zaangażowanie w niej do 50%, na analogicznych zasadach, oraz objęcie nowo emitowanych akcji CampusAI.

CampusAI rozwija platformę służącą do edukacji i współpracy z AI, która jest oparta na autorskich technologiach i rozwiązaniach. Działa w pełni wirtualnie, dostosowując edukację technologiczną do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dla początkujących oferuje interaktywne kursy wykorzystujące najnowszą technologię awatarów do nauki praktycznych umiejętności. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników dostarcza marketplace, gdzie mogą zaoferować swoje kompetencje. Przedsiębiorcom platforma proponuje wsparcie transformacji cyfrowej, podnoszenie umiejętności pracowników oraz zwiększanie efektywności organizacji dzięki technologiom sztucznej inteligencji.

JR Holding ASI to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect, a od marca 2024 na rynku głównym GPW spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż przyszłości.

Źródło: ISBnews