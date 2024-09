Sektor mieszkaniowy to wciąż polski problem. Jeśli będziemy mieć więcej dobrych mieszkań w dobrej cenie, możemy rozwijać ten rynek zgodnie z potrzebami klientów.

Budujmy, produkujmy i sprzedawajmy więcej mieszkań – to jest rozwiązanie. Nie każde inne szarpanie się, czy kredyt taki, czy inny. To wszystko to jest demagogia. Budujmy i produkujmy więcej. Jeżeli będziemy budować i produkować więcej, co to czyni? Przede wszystkim, że jesteśmy bardziej konkurencyjni. Firmy wprowadzają nowe technologie, producenci materiałów też wprowadzają nowe maszyny, nowe rozwiązania, logistykę – jesteśmy w tym konkurencyjni

mówi Zbigniew Juroszek, Prezes Zarządu, ATAL SA