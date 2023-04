Klienci poszukują usług finansowych i inwestycyjnych, które otrzymają natychmiast. XTB nadąża za tymi trendami. W 2022 roku już 50% transakcji w XTB było wykonanych z urządzeń mobilnych.

„Klient nie szuka usług, na które będzie musiał czekać 2-3 dni. Chce założyć rachunek błyskawicznie, być błyskawicznie zweryfikowany. Do tego chce mieć dostęp do swoich inwestycji zawsze i wszędzie. Tutaj zmierzam oczywiście do aplikacji mobilnych. W tym momencie są one nieodłącznym elementem usługi maklerskiej i dawania opcji inwestowania dla klientów. U nas w zeszłym roku ok. 50% transakcji było wykonanych z urządzeń mobilnych” – mówi Filip Kaczmarzyk, Członek Zarządu, XTB SA.

