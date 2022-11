KGHM odnotował 1 086 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1 037 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skorygowany zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł 6 945 mln zł wobec 7 730 mln zł zysku rok wcześniej; marża EBITDA wyniosła odpowiednio: 24% wobec 31%.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 770 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 7 297 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2022 r. spółka miała 5 266 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 762 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 25 696 mln zł w porównaniu z 21 735 mln zł rok wcześniej.

„Grupa Kapitałowa KGHM zwiększyła o 505 mln (+11%) wynik finansowy netto od zanotowanego po 9 miesiącach 2021 r., przede wszystkim w związku z m.in. wyższym wynikiem z różnic kursowych przy niższym wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia i wyższym podatku CIT. Utrzymująca się dobra koniunktura na rynku metali przyczyniła się z kolei do wzrostu przychodów Grupy Kapitałowej KGHM (+18 proc.) w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego, do poziomu 25 696 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 2 538 mln zł wobec 4 852 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 29,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.

