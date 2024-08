Kino Polska odnotowało 17,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 10,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 21,49 mln zł wobec 13,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,79 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 74,05 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 36,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 23,77 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155,3 mln zł w porównaniu z 144,8 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 76,75 mln zł wobec 60,47 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Marża EBITDA wyniosła 49,4% wobec 41,8% rok wcześniej (+7,6 pkt proc. r/r), podano.

„Wprowadzone w ostatnich kwartałach zmiany, w tym odświeżona oferta programowa Zoom TV i Stopklatki oraz nowe warunki współpracy z brokerem reklamowym, pozwoliły zwiększyć nasze przychody w pierwszym półroczu 2024 roku. Sprzyja nam także pozytywny trend na rynku reklamowym w Polsce. Jednocześnie uważnie kontrolujemy wydatki i szukamy możliwości zwiększenia efektywności poszczególnych segmentów naszego biznesu. Znacząco poprawiliśmy wyniki segmentu Stopklatka, zaś kanał Zoom TV osiągnął pozytywny wynik netto, w wysokości prawie 1 mln zł. W rezultacie rośnie zysk netto i rentowność całej Grupy Kino Polska” – powiedziała członkini zarządu Grupy Kino Polska, CFO oraz COO w SPI International B.V. Katarzyna Woźnicka, cytowana w komunikacie.

Spółka podała, że w I poł. 2024 r. przychody z reklam na kanałach należących do portfolio Grupy wzrosły o 32,3% r/r, a przychody z emisji spadły nieznacznie o 0,9% r/r i stanowiły 48,8% całkowitej sprzedaży Grupy. Wpływy z reklam zwiększyły się 32,3% r/r, a ich udział w przychodach ogółem stanowił 44,4%.

Przychody na rynkach międzynarodowych osiągnęły poziom 42,8 mln zł (-10,1% r/r) i stanowiły 27,6% całkowitych przychodów Grupy, podano.

Spółka podała również, że na koniec I poł. 2024 r. największe wzrosty w przychodach Grupy Kino Polska odnotowano w segmencie Stopklatka (+8,4 mln zł, +38,8% r/r), który wygenerował 29,9 mln zł ze sprzedaży reklam i zakończył II kwartał 2024 r. z pozytywnym wynikiem netto w wysokości 5,9 mln zł, w porównaniu do straty rok wcześniej. Sprzedaż reklam w segmencie Zoom TV wyniosła 16,2 mln zł (+3,9 mln zł, +32,2% r/r), co pozwoliło zamknąć półrocze z dodatnim wynikiem w wysokości 0,9 mln zł. Segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, wygenerował przychody w wysokości 80,3 mln zł (+1,8 mln zł, +2,3% r/r). Segment Kanały marki Kino Polska osiągnął sprzedaż na poziomie 18,6 mln zł (+1,7 mln zł, +10,4% r/r).

Przychody segmentu Produkcja kanałów telewizyjnych przekroczyły w I poł. 2024 r. poziom 3,6 mln zł, były zatem wyższe r/r o 1,4 mln zł (+67,7% r/r), co jest w największym stopniu rezultatem produkcji kanałów zagranicznych dla Grupy Canal+.

W segmencie Sprzedaż praw licencyjnych sprzedaż wyniosła 5,8 mln zł (-54,6% r/r). Niższa sprzedaż dotyczy głównie rynku polskiego, wynika również z mniejszej skali odsprzedaży praw licencyjnych do spółki powiązanej spoza Grupy. Pomimo tego segment Sprzedaż praw licencyjnych, zanotował wzrost wyniku netto o 15% w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku. Przychody na rynkach międzynarodowych wyniosły 42,8 mln zł (-10,1% r/r). Spadek wynika głównie z zaprzestania zakupów i sprzedaży licencji dla spółki powiązanej spoza Grupy, za co Grupa pobierała niewielkie wynagrodzenie. Jest także efektem niższych przychodów z reklamy na rynku czeskim, podano.

Kanały Grupy Kino Polska osiągnęły łącznie 2,67% udziału w oglądalności widowni komercyjnej w I poł. 2024 r., co oznacza wzrost o 2,3% r/r (SHR%, All 16-59, Consolidated Live +2 d. + OOH). Wskaźnik ATS wzrósł w analizowanym okresie o 12,2% r/r i wyniósł 42 minuty i 23 sekundy (ATS, All 16-59, Consolidated Live +2 d. +OOH).

Stopklatka osiągnęła udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 1,26%, notując wzrost o 3,3% r/r. Kanał Zoom TV miał udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 0,65%, co oznacza wzrost o 1,6% r/r, zaś kanał Kino Polska zanotował udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 0,37%, co oznacza spadek o 11,9% r/r. Udział w oglądalności o 23,1% r/r, do poziomu 0,32%, powiększył kanał Kino TV, zaś kanał Kino Polska Muzyka zanotował takim sam udział w oglądalności widowni komercyjnej, jak rok temu – na poziomie 0,06%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 10,68 mln zł wobec 8,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kino Polska, będąca częścią SPI International, firmy należącej do Grupy Canal+, zajmuje się dystrybucją i produkcją treści dla telewizji, na platformy VOD, do serwisów streamingowych oraz kin, a także sprzedażą licencji programowych. Jest również nadawcą tematycznych kanałów telewizyjnych, dystrybuowanych w naziemnej telewizji cyfrowej, w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

