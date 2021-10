W tym tygodniu mogliśmy obserwować mieszane nastroje na rynku akcji w Europie. Ruchy na głównych indeksach giełdowych ze Starego Kontynentu były ograniczone i mimo chwilowych zrywów pozostawały one w konsolidacji, choć w piątek widać próbę przejęcia inicjatywy przez popyt.

W ostatnich dniach nie poznaliśmy też żadnych kluczowych danych, które mogłyby doprowadzić do większej zmienności. Na naszym polskim parkiecie doszło nawet do nieznacznego cofnięcia z tegorocznych maksimów. Pomimo że większość europejskich indeksów blue chip kończy piątkową sesję na plusie, tak nasz polski WIG20 traci około 0,5%. Niemniej na razie nie wydaje się, aby obecna korekta zagrażała długoterminowej tendencji wzrostowej. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w Stanach Zjednoczonych ponownie doszło do ustanowienia nowych historycznych rekordów na indeksach S&P500 i Dow Jones, co może wspierać nastroje na światowym rynku akcji.

Ostatnie wzrosty na rynku amerykańskim są wspierane przez solidne raporty spółek z Wall Street. Ponadto niewykluczone, że inwestorzy kupują akcję, traktując je jako aktywo, które uchroni ich przed utrzymującą się na wysokim poziomie inflacją. Wydaje się, że raporty finansowe spółek z Wall Street w dalszym ciągu będą skupiać uwagę inwestorów. Po weekendzie poznamy bowiem wyniki spółek z sektora „BigTech”, będa to znane chyba każdemu firmy: Facebook, Amazon, Apple, Microsoft i Alphabet. Ponadto inwestorzy będą wyczekiwać na dane odnośnie PKB za trzeci kwartał tego roku ze Stanów Zjednoczonych i państw europejskich. Dodatkowo Europejski Bank Centralny i Bank Kanady ogłoszą decyzję w sprawie polityki monetarnej. Zapowiada się więc ciekawy tydzień, który powinien charakteryzować się wyższą zmiennością nie tylko na rynku akcji, ale także na rynku walutowym.

Źródło: XTB / Łukasz Stefanik, Analityk Rynków Finansowych