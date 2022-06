Rynki akcji w zdecydowanym stylu wracają do dominującego w średnim terminie trendu spadkowego. Na GPW bardzo symbolicznym momentem aktualnej bessy jest przygwożdżenie kursu CD Projekt poniżej 100 zł.

Końcówka tygodnia pokazała jak słabej jakości była dotychczasowa korekta wzrostowa, podczas której szukano na siłę pretekstów byle WIG20 doczłapał się choćby do poziomu 2 tys. pkt. Ostrzegaliśmy, że takie łapanie się brzytwy jest zdradliwe i w mijającym tygodniu bessa pokazała kto tu rządzi, a indeksy GPW zmierzają w kierunku tegorocznych minimów. Kontynuacja serii podwyżek stóp procentowych przez RPP była właściwie oczekiwaną formalnością. Za to decydującym ciosem była jednoznacznie negatywna reakcja rynków amerykańskich na odczyt CPI za oceanem. Nie zostawiło to warszawskiemu parkietowi polskich akcji żadnych złudzeń. Testowanie tolerancji na ból na rynkach trwa więc w najlepsze. Wydaje się, że dopiero po pełnej kapitulacji optymistów, będzie można zacząć rozważać scenariusze ewentualnej ścieżki łagodzenia kursu Fed, co w powszechnej opinii ma być decydujące dla przyszłej koniunktury na giełdach.

Dwucyfrowy kurs CD Projekt

Wśród największych firm z portfela indeksu WIG20 uwaga inwestorów w minionym tygodniu na pewno była zwrócona na symboliczny moment przełamania w dół przez kurs producenta Wiedźmina tzw. psychologicznego poziomu 100 zł. Notowania CD Projekt znów są dwucyfrowe, spadając od szczytów o niemal 80%. Tak, to co zdecydowanej większości jeszcze niedawno nie mieściło się w głowie stało się faktem. Inwestorskie wszczepy (dla niezorientowanych to zdolności jakie pozyskiwał bohater Cyberpunka w trakcie gry), które sprawiły że CD Projekt na zawsze będzie symbolem minionej, gamingowej dekady na GPW, nie tylko przestały działać, ale niemalże od premiery Cyberpunka prowadzono również bardzo zrównoważoną, zdywersyfikowaną i inkluzywną grę na spadek jego kursu. Najnowsza rekomendacja Bank of America z wyceną 55 zł wydaje się jednym z finalnych aktów tej rozgrywki. To wcale nie oznacza, że powoli przychodzi czas na fundamentalne zakupy akcji pod nową sagę Wiedźmina czy multiplayera Cyberpunka. W ujęciu cyklicznym w przyszłej hossie kapitały będą raczej faworyzować sektory defensywne, a CD Projekt będzie musiał mocno popracować aby udowodnić, że potrafi odnaleźć się w dynamicznie zmieniających się warunkach i oczekiwaniach wobec elektronicznej rozrywki. Wydaje się, że należy oczekiwać wchodzenia przez kurs producenta gier w fazę długotrwałej i meczącej konsolidacji, w której jednak kurs może notować nawet kilkudziesięcioprocentowe wahania.

Inny elektroniczny gigant warszawskiej giełdy – Allegro – odbijał w piątek po pozytywnej rekomendacji. Jednak to również tylko odreagowanie od minimów, a fundamentalnie platforma toczy zmagania konkurencyjne. Kierunek warszawskim indeksom dyktuje tradycyjnie sektor bankowy – wskazujemy na to od początku publikacji tego komentarza tygodniowego. Na notowaniach branży finansowej, obok fatalnej koniunktury giełdowej, mocno odciskają się bieżące polityczne potrzeby, a najnowszym straszakiem stały się tzw. wakacje kredytowe. Trwają licytacje ilu kredytobiorców może wziąć w nich udział i jakie potencjalnie koszty poniesie sektor. W efekcie WIG-Banki zrobił w minionym tygodniu jednoznaczny zwrot na południe od swoich najbliższych oporów, dynamicznie powracając do jednoznacznego trendu spadkowego.

Gdzie bessę przezimuje popyt?

Pewnie już niewielu pamięta, ale w minionym roku banki przejęły od CD Projekt pałeczkę lidera wzrostów GPW. Teraz widzimy wyraźnie, że wśród sektorów giełdowych zaznacza się relatywna siła spółek chemicznych, energetycznych, rafineryjnych, czy górniczych. Wygląda na to, że właśnie w starej, nieseksownej gospodarce inwestorzy upatrują szansy nie tylko na przetrzymanie bessy, ale nawet inflacyjne zyski. Porcją newsów w środku tygodnia sypnął prezes PKN Orlen, który spodziewa się decyzji KE w sprawie środków zaradczych przy fuzji z Lotosem w ciągu kilkunastu dni. W jego ocenie, parytet wymiany akcji w transakcji jest właściwy. Ponadto Orlen rozwija współpracę z Saudi Aramco w obszarze petrochemii o wartości kilku mld USD. W ujęciu technicznym kurs PKN zachowuje się o wiele lepiej od chociażby banków i branży elektronicznej, bez wysiłku broniąc kluczowego wsparcia na poziomie 70 zł. O sile branży chemicznej na GPW może świadczyć zachowanie kursu Boryszewa na piątkowej sesji, który rósł nawet 15% pełniąc rolę niemal samotnej latarni na rozszalałym morzu spadków.

Biotech stara się przypomnieć inwestorom

Warto zauważyć, że długo omijany przez kupujących sektor biotechnologiczny na warszawskiej giełdzie stara się przypomnieć o swojej obecności. WIG-Leki jest już blisko dna z 2020 roku, wymazując niemal w całości covidową hossę. Może to kusić do grania na ewentualne przesilenie i nowe otwarcie dla sektora. Sugerowana jest jednak ostrożność bo rosnące stopy procentowe mocno obniżają wyceny sektora, a trend spadkowy na akcjach biotechu wciąż jest bardzo silny. Mabion zyskał po pozytywnej opinii dla wniosku partnera polskiej firmy – Novavax o warunkowe dopuszczenie ich szczepionki w USA dla osób powyżej 18. roku życia. Jednak w następnych dniach FDA ostudził nadzieję informacją, że dopuszczenie może się przedłużyć. Na fali wcześniejszej wiadomości Pure Biologics żywiołowo, ale również chwilowo, od minimów odbijały kursy Captor Therapeutics (zapewne na rynkowych nadziejach o potencjalne pozyskanie umowy partneringowej) i Molecure (dawniej OncoArendi), gdzie mogą rosnąć nadzieje na nowy milestone finansowy w ramach umowy z Galapagos. Tymczasem dobre informacje zostały całkowicie zignorowane na kursie PolTREG. Podobnie było z Ryvu po informacjach, że dane kliniczne wskazują na skuteczność RVU120 jako monoterapii oraz na trwałe korzyści w terapii pacjentów.

Na szerokim rynku spore grono spółek odnotowywało skoki wyceny na fali korporacyjnych informacji. Kurs Nexity rósł po nowych informacjach o wejściu na jego miejsce na giełdzie spółki The Batteries, wspieranej przez JR Holding. Cena akcji Prochemu po informacji o sprzedaży biurowca w Warszawie. Ferrum chwilowo podbiła informacja o postępie nad umową doradczą w zakresie wypracowania spójnej strategii finansowania. Podobnie jak ML System, który przekazał na rynek że jego oferta warta ponad 10 mln euro została wybrana przez Tauron Serwis jako najkorzystniejsza w postępowaniu na dostawę paneli fotowoltaicznych dla farmy w miejscowości Mysłowice-Dziećkowice.

Na rynku NewConnect uwagę na siebie zwróciło Saule Tech po informacji o umowie z siecią Żabka na etykiety perowskitowe. To kolejny projekt wdrożeniowy spółki po sieci PKN Orlen. Z kolei walne zgromadzenie Columbus Energy zdecyduje 30 czerwca ws. przejścia na GPW. W piątek kurs Triggo pojechał mocno w górę (nawet 35%) po informacji ISBnews, że spółka liczy na uzyskanie homologacji dla swojego pojazdu na jesieni. Z kolei Genomtec odlicza do rozpoczęcia procesu przejścia na GPW. Tymczasem Gamedust chce dojrzeć na małej giełdzie i ewentualnie wprowadzić do notowań swoją spółkę zależną.

Sebastian Gawłowski