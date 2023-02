To już ponad połowa dekady nagrań z Sobiesławem Kozłowskim. Z okazji niedawnego jubileuszu – 100 odcinka serii – przygotowaliśmy dla Was małe podsumowanie tego okresu, odcinek specjalny Subiektywnego Przeglądu Giełdowego. Oto jak wyglądało ostatnie 6 lat i jak zmienił się rynek w tym czasie.

„2004-2007 to była superhossa i kto przegapił te trzy lata, to musi czekać dekadę, a być może dłużej. Teraz inne klasy aktywów czy inne rynki są bardziej preferowane, co akurat stwarza potencjał do pozytywnego zaskoczenia. Być może ustalenie konsensusu i doprowadzenie do otrzymania środków w ramach KPO będzie takim ponownym okresem, czy drugim okresem, jak wejście Polski do Unii Europejskiej i napływ środków strukturalnych – i, że tak się wyrażę, hossa hosanna” – mówi Sobiesław Kozłowski, Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa, Noble Securities SA w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym.

W materiale informacje dotyczące: