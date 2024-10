Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 750 tys. obligacji serii AP1 o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 75 mln zł, podała spółka. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej; zapisy będą trwały od 7 do 18 października.

Oprocentowanie jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest WIBOR 3M powiększonego o stałą marżę w wysokości 3 pkt proc. w skali roku, podano.

„Wracamy z ofertą skierowaną do inwestorów zainteresowanych naszymi obligacjami. Zapisy na serię AP1 będą trwały od 7 do 18 października. […] Mamy dobry dostęp do finansowania bankowego i mocny operacyjny cash flow. W pierwszej połowie 2024 mieliśmy 603 mln zł zysku netto i 900 mln zł inwestycji. Pozycja Kruka jest bardzo dobra i przygotowujemy się do intensywnej, jak zwykle, końcówki roku. Kontynuujemy rozwój i transformację technologiczną skupiając się na 4 najważniejszych rynkach europejskich” – powiedział CEI Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Oferta obligacji serii AP1 zostanie przeprowadzona w oparciu o prospekt XI programu emisji obligacji, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 18 września 2024 roku. Na jego podstawie, w ramach programu, Kruk ma możliwość emisji obligacji do września 2025 roku do łącznej wartości nominalnej w wysokości 900 mln zł, przypomniano w informacji.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews