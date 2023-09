Lubelski Chmiel złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Skarbiec Holding, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 31 sierpnia 2023 r. Sprawa jest w toku.

„Planowana koncentracja polega na potencjalnej realizacji przez Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w liczbie, która będzie uprawniać do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A, co spowoduje przejęcie kontroli przez Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. nad Skarbiec Holding S.A.” – czytamy w informacji.

Kontrolę nad Lubelski Chmiel Investment sp. z o.o. sprawuje spółka Perła-Browary Lubelskie S.A., której podstawowa działalność jest związana z produkcją i wprowadzaniem do obrotu różnych rodzajów piwa, podał Urząd.

30 sierpnia Lubelski Chmiel Investment ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 290 826 akcji, stanowiących 18,92% kapitału zakładowego Skarbiec Holding i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 20,35 zł za walor. Zapisy będą przyjmowane od 19 września do 3 października 2023 r. Planowana data dokonania transakcji to 6 października, zaś planowana data rozliczenia – 10 października 2023 r.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

