Mangata Holding odnotował 14,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 27,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 16,98 mln zł wobec 35,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 220,76 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 265,09 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 48,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 79,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 748,59 mln zł w porównaniu z 799,16 mln zł rok wcześniej.

„Głównym segmentem działalności Grupy jest segment Podzespołów dla motoryzacji oraz komponentów, w którym Grupa realizowała prawie 57% swoich przychodów ze sprzedaży za III kwartały 2023 roku. Sprzedaż podzespołów do samochodów osobowych odpowiada za około 27% przychodów ze sprzedaży segmentu a sprzedaż podzespołów do samochodów dostawczych i ciężarowych ok. 32%. Sytuacja rynkowa w tym segmencie stopniowo ulegała poprawie od 2022 roku, jednakże branża automotive nadal narażona jest na ograniczenia dostępności komponentów do produkcji (szczególnie elementów elektronicznych) oraz zrywania łańcuchów dostaw. W obecnej chwili nie można jednoznacznie stwierdzić, że sytuacja rynkowa uległa trwałej poprawie, co skutkuje pewnym stopniem niepewności odnośnie szacowania trendów rynkowych na kolejne miesiące 2023 roku a także rok 2024” – czytamy w raporcie.

„Po 3 kwartałach 2023 roku spółki Grupy odczuły spadki popytu. Wpływ na niższe poziomy przychodów miały także presja cenowa oraz niższe poziomy kursów walut. […] Niższy wolumenowo poziom sprzedaży wpłynął na niższą absorbcję kosztów stałych. Czynnikami mającymi również wpływ na wyniki po 3 kwartałach 2023 były wyższe w porównaniu do 3 kwartałów 2022 średnie ceny energii elektrycznej oraz koszty wynikające z reorganizacji w segmencie armatury (ok. 3,5 mln zł). Wpływ na wynik netto miały również ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków (ok. -2 mln zł)” – czytamy dalej.

Niższy poziom sprzedaży po trzech kwartałach 2023 roku (w stosunku do trzech kwartałów 2022 roku) dotyczył w głównej mierze branż innych niż automotive (hydraulika, rolnictwo). Branża automotive po okresie zawirowań wynikających ze znaczących ograniczeń w dostępności materiałów/komponentów sukcesywnie odbudowywała wolumeny sprzedażowe zarówno w zakresie samochodów osobowych, jak i dostawczych. Popyt w branży utrzymuje się na relatywnie bezpiecznym poziomie jednak nadal narażony jest na wahania wynikające z ograniczonej dostępności komponentów, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 70,1 mln zł wobec 40,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Mangata Holding jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: automotive – podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,05 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews