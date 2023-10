mBank nie planuje emisji obligacji pod wymogi MREL w 2023 r., spełnił te wymogi dzięki emisji 750 mln euro we wrześniu, poinformował dyrektor zarządzający obszaru skarbu i relacji inwestorskich mBanku Karol Prażmo.

„Emisja, którą wykonaliśmy we wrześniu, to jedyna, która bank potrzebował zrobić, żeby spełnić wymóg MREL. Dalszych emisji do końca 2023 roku nie planujemy” – powiedział Prażmo podczas telekonferencji.

Bank przeprowadził swoją drugą i największą dotychczasową emisję zielonych obligacji w ramach Green Bond Framework Grupy mBanku senioralnych nieuprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro w ramach Programu EMTN. Przypomniał że wpływy z emisji zostaną wykorzystane w 75% zielone budynki mieszkalne oraz w 25% projekty OZE (farmy wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne).

mBank przypomniał również, że na podstawie decyzji z 11 kwietnia 2023 r., docelowy wymóg MREL, który został ustalony dla mBanku na poziomie skonsolidowanym, z wyłączeniem mBanku Hipotecznego, wyniesie 18,57% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i 5,91% w odniesieniu do miary ekspozycji całkowitej (TEM) i powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2023. Śródokresowe limity MRELTREA i MRELTEM zostały wyznaczone na poziomie 14,16% i 4,64% na datę komunikacji decyzji.

W sierpniu bank otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) z szacowanym zrewidowanym wymogiem MRELTREA obliczonym w oparciu o obniżony bufor FXP2, który zacznie obowiązywać po doręczeniu mBankowi wspólnej decyzji BFG i SRB. Nowe, zrewidowane wymogi są niższe i obowiązująca od 31.12.2023 docelowa wysokość MRELTREA wynosi 17,52%, w tym dla funduszy własnych i podporządkowanych zobowiązań kwalifikowalnych jest to 16,00%.

BFG wskazał także, że do czasu doręczenia mBankowi decyzji ze zmienionymi poziomami MREL, potencjalne naruszenie wymogu połączonego bufora (CBR) stosowanego ponad wymogi MREL, o których mowa w decyzji z dnia 11 kwietnia 2023 r. , nie będzie wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla banku, podano.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 209,89 mld zł na koniec 2022 r.

