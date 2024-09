Medicalgorithmics miało 10,58 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec I półrocza wobec 33,28 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

„Na koniec czerwca 2024 roku saldo środków pieniężnych wynosiło 10,5 mln zł, wobec 33,2 mln zł rok wcześniej. Po zakończeniu I półrocza spółka otrzymała 2,3 mln zł korekty ceny sprzedaży Medi-Lynx, a dodatkowo wzmocniła swoją pozycję finansową dzięki linii pożyczkowej do 3 mln USD od BioFund Capital Management LLC – największego akcjonariusza spółki” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom za I półrocze.

Medicalgorithmics odnotowało 5,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 1,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 5,12 mln zł wobec 0,55 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,91 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 9,71 mln zł rok wcześniej.

„Zgodnie z opublikowanymi wynikami za II kwartał 2024 roku, Medicalgorithmics osiągnął 5,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 7 mln zł w I kwartale tego roku i 9,7 mln zł w II kwartale ubiegłego roku. Spadek w ujęciu kwartalnym wynika wyłącznie z niższych wpływów ze sprzedaży urządzeń własnych, które przez lata były istotnym źródłem przychodów spółki. Jest to także wynikiem zakończenia w I kwartale 2024 roku wymiany generacyjnej urządzeń PocketECG u klientów (czwarta generacja zastąpiła trzecią). W efekcie sprzedaż własnych urządzeń w II kwartale przyniosła 488 tys. zł, wobec 2,1 mln zł w I kwartale 2024 roku. Zgodnie z aktualną strategią, sprzedaż urządzeń stanowi opcjonalną ofertę obok wiodącego oprogramowania diagnostycznego o najwyższej marżowości” – czytamy w materiale.

W I poł. 2024 r. spółka miała 9,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12,93 mln zł w porównaniu z 21 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 7,96 mln zł wobec 2,69 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W I połowie 2024 roku Medicalgorithmics z powodzeniem kontynuowało pozyskiwanie nowych klientów, koncentrując się na monetyzacji zawartych umów i zwiększaniu sprzedaży. Od ogłoszenia w ubiegłym roku strategii na lata 2023-2026 spółka pozyskała 13 nowych partnerów, w tym pięciu w USA, i spodziewa się wkrótce kolejnych kontraktów. Rezultatem strategii, opracowanej we współpracy z funduszem BioFund – największym akcjonariuszem spółki – jest znaczący wzrost przychodów w USA z usług analizy AI sygnałów EKG jako samodzielnego i najważniejszego produktu. W II kwartale br. wzrosły one o 132% względem I kwartału, przy wzroście liczby przebadanych pacjentów w USA o ponad 200%, podano także.

„Kluczowym elementem realizowanej obecnie strategii Medicalgorithmics jest transformacja modelu biznesowego. Na globalnym rynku medtech nie jesteśmy już postrzegani jako producent jednego z wielu urządzeń do monitoringu EKG, lecz jako dostawca najnowocześniejszego oprogramowania diagnostycznego, opartego na unikalnych algorytmach sztucznej inteligencji, rozwiniętych przez spółkę po inwestycji BioFund w 2022 roku. Dzięki tej zmianie mamy nieporównywalnie większy potencjał na globalny wzrost biznesu. W USA już teraz widzimy dynamiczny wzrost liczby obsługiwanych pacjentów, która w II kwartale br. była blisko trzykrotnie wyższa niż w I kwartale br. Mimo krótkoterminowego osłabienia parametrów finansowych nie zwalniamy tempa rozwoju ani inwestycji w nowe technologie, utrzymując koszty biznesu na niezmienionym poziomie. Przewidujemy poprawę tych wskaźników dzięki dalszemu wzrostowi przychodów od nowych klientów i wzrostowi organicznemu u obecnych partnerów” – powiedział członek zarządu ds. finansowych Maciej Gamrot, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z przyjętą strategią dynamicznie rośnie sprzedaż usług diagnostycznych, których rozwój – wraz z systematycznym rozwojem współpracy z nowymi partnerami – jest jednym z głównych celów strategicznych, W II kwartale Medicalgorithmics osiągnął z tego tytułu 5,4 mln zł, czyli o 11% więcej niż w I kwartale tego roku (blisko 4,9 mln zł). W porównaniu z II kwartałem 2023 roku sprzedaż jest niższa o 41%. Jest to efekt zakończenia w grudniu ub.r. współpracy z wieloletnim partnerem na wyłączność w USA, co ograniczało możliwości rozwoju spółki na rynku amerykańskim. Spółka odbudowała te przychody już w 53% (II kw. 2024 vs. IV kw. 2023) w oparciu o pięć umów na rynku IDTF w USA. Odnotowała także wzrost przychodów ze sprzedaży usług AI na rynku amerykańskim w II kwartale br. o 132% względem I kwartału. Spółka pracuje nad pozyskaniem kolejnych kontraktów na rynku amerykańskim. Zarząd Medicalgorithmics spodziewa się, że nowe umowy, które mogą zostać podpisane, pozwolą na powrót przychodów w USA do poziomów co najmniej z drugiej połowy 2023 roku oraz umożliwią generowanie dodatnich przepływów finansowych i pozytywnego wyniku finansowego, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2024 r. wyniosła 7,69 mln zł wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews