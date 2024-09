Mercator Medical miał 1,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kwartale 2024 roku wobec 8,5 mln zł zysku netto w II kwartale 2023 roku oraz 10,8 mln zł zysku netto w I kwartale 2024 roku, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

„Zarząd spółki Mercator Medical […] szacuje, że w drugim kwartale 2024 r. Grupa emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:



1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 122,9 mln zł, wobec 121,5 mln zł w II kw. 2023 r. oraz 130,9 mln zł w I kw. 2024 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: 0,7 mln zł, wobec -17,6 mln zł w II kw. 2023 r. oraz -4,2 mln zł w I kw. 2024 r.;

3) skonsolidowana strata netto: 1,9 mln zł, wobec 8,5 mln zł zysku netto w II kw. 2023 r. oraz 10,8 mln zł zysku netto w I kw. 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

Na 30 czerwca 2024 r. Grupa Mercator Medical dysponowała ok. 362,3 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych, podano także.

„Po wcześniejszych sześciu kwartałach strat na poziomie EBITDA pozytywnie oceniamy efekty podjętych inicjatyw dostosowawczych i optymalizacyjnych. Choć sytuacja na rynku rękawic jednorazowych wciąż pozostaje daleka od naszych oczekiwań, to w drugim kwartale obserwowaliśmy kontynuację pierwszych symptomów stabilizacji, a w niektórych segmentach rynku również poprawę sytuacji. Mamy nadzieję, iż będą to trwałe trendy, a nasza rentowność trwale wróci do wartości dodatnich” – skomentowała CEO Mercator Medical Monika Żyznowska, cytowana w komunikacie.

Finalne wyniki finansowe II kw. 2024 r. znajdą się w raporcie za I poł. 2024 roku, którego publikacja zaplanowana jest na 27 września br.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews