Mercor odnotował 6,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego, tj. od 1 października do 31 grudnia 2021 r. wobec 7,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,21 mln zł wobec 10,91 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,62 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 96,86 mln zł rok wcześniej.

„W samym trzecim kwartale Grupa Mercor zwiększyła przychody ze sprzedaży o 32,8% r/r do 128,6 mln zł. Zysk netto w tym okresie sięgnął 7,3 mln zł wobec 8,8 mln zł rok wcześniej (-16,9% r/r), EBIT wyniósł 10,2 mln zł (-6,5%), a EBITDA była na poziomie 14 mln zł (zbliżony poziom r/r)” – czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 23,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 24,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 359,11 mln zł w porównaniu z 293,32 mln zł rok wcześniej.

„Za nami kolejny solidny kwartał roku obrotowego 2021/2022. Podobnie jak w poprzednich okresach, w trzecim kwartale musieliśmy zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami. Do najważniejszych z nich zaliczamy wyższe ceny surowców, materiałów budowlanych i transportu. Dodatkowo na naszą działalność wpływ miała rosnąca presja na wynagrodzenia. Relatywnie krótki czas realizacji naszych zamówień pozwala nam częściowo przenosić rosnące koszty na finalne ceny produktów. Aktywnie pozyskujemy też kolejne zlecenia – w ciągu trzech kwartałów naszego roku obrotowego, czyli w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r. podpisaliśmy zamówienia o łącznej wartości 397,9 mln zł wobec 309,7 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 28% r/r” – skomentował prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.

W okresie trzech kwartałów sprzedaż poza Polską wzrosła o 24%. Sprzedaż w Polsce również była silna i wzrosła o 20,9%. W samym trzecim kwartale były to wzrosty o ponad 34% i ponad 31%. O ponad 30% wzrosła sprzedaż w Hiszpanii – do 35,5 mln zł. Duży wzrost miał miejsce w Czechach i Słowacji – o 59% do 27,9 mln zł. Na rynku rumuńskim sprzedaż urosła r/r o ok. 35%, podano także.

„Działalność na zagranicznych rynkach jest dla nas niezwykle istotna i cieszą nas osiągnięte tam wzrosty sprzedaży. Pozyskujemy z sukcesem kolejne kontrakty i obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na nasze usługi na rynkach, na których obecnie działamy. Mocno stawiamy na dywersyfikację i dalsze umacnianie pozycji w Europie. Oczywiście z uwagą obserwujemy obecną sytuację geopolityczną. Mercor posiada spółki zależne w Rosji i na Ukrainie. Trwający konflikt zbrojny pomiędzy tymi krajami ma obecnie ograniczony wpływ na działalność Grupy. Jeśli chodzi o Ukrainę, nasza spółka wciąż działa, ale w niepełnym zakresie. Wpływ obecnej sytuacji na naszą działalność w Rosji obecnie analizujemy. Są to rynki, na których sprzedaż po trzech kwartałach 2021 r. wynosiła odpowiednio: 37 mln zł (Rosja) i 8,3 mln zł (Ukraina)” – dodał Krempeć.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 21,25 mln zł wobec 17,92 mln zł zysku rok wcześniej.



Mercor, działający w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy międzynarodową grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów w swojej dziedzinie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.



Źródło: ISBnews