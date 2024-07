Monnari Trade odnotowało ok. 71,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kw. 2024 r. (spadek o 1% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Za I półrocze 2024 r. przychody wyniosły 144 mln zł, co oznacza wzrost o 3,9% r/r.

„Na koniec czerwca 2024 r. grupa kapitałowa posiadała 210 salonów sprzedaży (vs. 225 salony na koniec czerwca 2023 r.) dla obu marek (Monnari 178 salonów własnych, franczyza Monnari 20 salonów, Femestage 12 salonów) wraz ze sklepem internetowym, o całkowitej powierzchni ok. 46,5 tys. m2 (48,8 tys. m2 na koniec czerwca 2023 r.), co oznacza spadek rok do roku powierzchni sieci o ok. 4,7 % i ilości salonów o ok. 7,1%” – czytamy w komunikacie.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 310 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews