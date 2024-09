Pekabex spodziewa się w bazowym scenariuszu stabilizacji marży w generalnym wykonawstwie (GW) i jej poprawy w prefabrykacji, poinformował prezes Robert Jędrzejowski. Wierzy, że spółce uda się osiągnąć cel ograniczenia kosztów o ok. 20 mln zł rocznie. Jednocześnie zarząd zapowiedział, że do momentu poprawy wyników capex będzie „minimalny”.

„Nie wiemy, co będzie w przyszłym roku. GW jest najbardziej narażone na wahania koniunktury, tak że w sumie zależy, przy jakim scenariuszu. […] Chyba powiem – taki scenariusz bazowy – kontynuacja” – powiedział Jędrzejowski podczas konferencji prasowej, pytany o marżę Grupy w generalnym wykonawstwie w kolejnych kwartałach.

„Tak jest, jesteśmy przekonani, że w końcu będziemy poprawiać marżę. Musi [się poprawiać]” – powiedział z kolei, pytany o perspektywy dla rentowności w prefabrykacji.

Zarząd podkreślił, że portfel zamówień wzrósł r/r o ponad 43% do blisko 1,76 mld zł.

„Ten portfel na przyszły rok jest już większy […]. Wygląda na to, że on sukcesywnie rośnie, mogą się pojawić duże kontrakty, w których jesteśmy w trakcie rozmów” – wskazała wiceprezes Beata Żaczek.

Według zarządu, lepsze perspektywy do budowy portfela są u klientów z obszaru przemysłu i mieszkalnictwa, umiarkowanie dobre – w parkingach i infrastrukturze (tubingi), słabsze – w budownictwie magazynowym i biurowym.

„Wierzymy, że naszym celem jest 20 mln zł [obniżenia kosztów] rocznie i wierzymy, że uda nam się ten cel osiągnąć” – powiedział także prezes, wymieniając środki podejmowane przez grupę wobec trudnego otoczenia rynkowego.

„Do momentu poprawy wyników capex będzie na minimalnym poziomie” – zapowiedział także.

W komentarzu do wyników za I półrocze spółka podała, że okres upłynął pod znakiem licznych wyzwań i trudności, z jakimi nadal mierzy się branża budowlana. Nastąpił spadek obrotów na rynku szwedzkim, na którym to rynku Grupa wypracowywała średnio wyższą marżę niż na rynku rodzimym. Równolegle jednak zauważalny był wzrost obrotów na rynku niemieckim. Portfel zamówień w porównaniu z półmetkiem ub.r. wzrósł o ponad 43% do poziomu blisko 1,76 mld zł.

Grupa wskazała też, że doświadcza skutków niestabilnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, ale spodziewa się poprawy sytuacji w II kw. 2025 r. Intensywnie pracuje nad optymalizacją kosztów, zarówno bezpośrednich, jak i stałych. Wzrost obrotów będzie widoczny w najbliższych kwartałach, a efekty marżowe wynikające z redukcji kosztów zaczną być odczuwalne już w 2024 r., zapowiedział Pekabex.

W I półroczu 2024 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 736,8 mln zł, co oznacza spadek o 4,59% r/r. Głównym czynnikiem spadku była niższa sprzedaż w segmencie prefabrykacji, gdzie odnotowano spadek o 86,7 mln zł r/r. Skonsolidowana EBITDA za I połowę 2024 roku wyniosła 44,8 mln zł, co oznacza spadek o 47% r/r, EBIT wyniósł 29,7 mln zł (- 57,8% r/r) a zysk netto 16 mln zł (- 65,1% r/r).

Grupa Pekabex dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów „pod klucz” oraz rozwija działalność deweloperską. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews