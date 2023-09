Pharmena SA poinformowała o swoich planach dotyczących opracowania i wdrożenia na rynek innowacyjnego wyrobu medycznego, przeznaczonego do stosowania w trudno gojących się ranach (w tym stopie cukrzycowej). Spółka szacuje okres badań i certyfikacji na około 3 lata. Projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych lub dotacji unijnych.

– Nasz wyrób medyczny planowany jest do zastosowań w warunkach domowych, co będzie niezwykle wygodne dla chorujących np. na stopę cukrzycową. Warunkiem wprowadzenia produktu jest przeprowadzenie badań klinicznych oraz certyfikacja wyrobu medycznego. – powiedział Konrad Palka, prezes zarządu Pharmena SA. – Okres badań i certyfikacji zajmie około 3 lata. Zamierzamy sfinansować projekt ze środków własnych lub pozyskać dodatkowe finansowanie w ramach dotacji ze środków unijnych – dodaje.

Stopa cukrzycowa jest przewlekłym powikłaniem cukrzycy. Schorzenie powoduje owrzodzenie lub zniszczenie głębokich tkanek stopy. Liczba chorych na cukrzycę systematycznie wzrasta. Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę choruje nawet 3,5 mln osób, z czego 250 tys. z nich zmaga się ze stopą cukrzycową (kolejne 200 tys. osób jest nią zagrożonych). Z kolei na całym świecie na cukrzycę choruje ponad pół miliarda dorosłych. Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca będzie siódmą najczęstszą przyczyną zgonów. Globalny rynek trudno gojących się ran w 2022 roku wynosił ponad 20 mld USD z czego blisko 20% rynku przypadała na produkty do zastosowania w warunkach domowych. Szacuje się, że rynek rozwijać się będzie w tempie ok. 5.5% rocznie w najbliższych 10 latach.

Pharmena to publiczna spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Realizuje projekty dotyczące prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem w obszarze kprzeciwzapalnym i przeciwzwłokieniowym, wprowadzaniu na rynek innowacyjnych suplementów diety. Spółka od 2008 roku była notowana na rynku NewConnect, a 12 kwietnia 2019 roku przeniosła notowania na rynek regulowany GPW.

