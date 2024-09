Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podjęła uchwałę o powołaniu Piotra Kubatego na stanowisko wiceprezesa – pierwszego zastępcę prezesa zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz z dniem wydania tej zgody, podał bank.

Jednocześnie rada nadzorcza delegowała Artura Stefańskiego – członka RN – do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu od 1 października do 13 października 2024 r. oraz podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 14 października Piotra Kubatego na stanowisko wiceprezesa zarządu – na czas określony, tj. do dnia wejścia w życie uchwały RN o powołaniu wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa banku na czas trwania wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła bieg z dniem 11 kwietnia 2024 r., podano.

Piotr Kubaty jest managerem ryzyka z blisko 20-letnim stażem w sektorze finansowym, specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, modelach ryzyka oraz regulacjach nadzorczych. W swojej karierze zajmował kluczowe stanowiska zarządcze w bankach, instytucjach finansowych oraz sektorze zarządzania wierzytelnościami, wskazano w komunikacie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 22 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews