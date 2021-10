PKN Orlen spodziewa się „bardzo dobrego wyniku” w całym 2021 roku, o ile w IV kwartale nie nastąpi załamanie rynkowe, poinformował członek zarządu ds. finansowych Janusz Szewczak.

„Jeżeli IV kwartał nie będzie wyjątkowo trudny na rynkach, należy się spodziewać bardzo dobrego wyniku także na koniec 2021 roku” – powiedział Szewczak na telekonferencji.

W III kwartale 2021 r. wynik EBITDA LIFO koncernu wzrósł o 116,5% r/r do 4,27 mld zł, zysk netto wzrósł o 332,5% r/r do 2,93 mld zł, a przychody zwiększyły się o 52% r/r do 36,44 mld zł.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 6,98 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,76 mld zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 90,43 mld zł w porównaniu z 63,01 mld zł rok wcześniej. Wynik EBITDA LIFO wyniósł 9,86 mld zł wobec 5,59 mld zł rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews