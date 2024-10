Powtarzalne miesięczne przychody (MRR) Brand24 wzrosły o 37% r/r do 726 tys. USD (2,88 mln zł) na koniec III kw. 2024 r., podała spółka. Średni przychód operacyjny przypadający na użytkownika subskrypcyjnego (ARPU) na koniec III kw. br. wyniósł 185 USD (732 zł), co oznacza wzrost o 33% r/r, natomiast średni przychód operacyjny przypadający na nowego użytkownika subskrypcyjnego tj. użytkownika pozyskanego w III kw. br. wyniósł 227 USD (901 zł), co oznacza wzrost o 26% r/r.

„Utrzymanie dużej dynamiki przychodów to dla nas obecnie kluczowy cel strategiczny. Nasze produkty mają już teraz jakość często wyższą niż oferowane przez konkurencję na świecie. Wciąż je również udoskonalamy, kształtując je zgodnie z oczekiwaniami klientów korporacyjnych i rozwojem dostępnych rozwiązań. Pozwala nam to sprzedawać abonamenty w wyższych cenach większym i bardziej wymagającym klientom, wciąż pozostając bardzo konkurencyjni na rynku Warto też dodać, że w ostatnich miesiącach nowymi cennikami objęliśmy polskich klientów, aby zmonetyzować rozwój produkty również w kraju” – powiedział prezes Michał Sadowski, cytowany w komunikacie.

„Jednym z najistotniejszych zmian w aplikacji Brand24 jest implementacja szeregu rozwiązań AI. Testujemy obecnie między innymi asystenta AI, który znacznie upraszcza i przyspiesza analizę danych dotyczących klienta i jego konkurencji. Użytkownik de facto otrzymuje gotowe odpowiedzi, wnioski i rekomendacje dalszych działań w atrakcyjnej wizualnie formie. Jesteśmy przekonani to będzie to prawdziwy game-changer, który da nam zauważalną przewagę nad konkurencją” – dodał.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews