Pierwsza sesja tygodnia na parkiecie w Warszawie przyniosła podbicie głównego indeksu, WIG20, o 1,19%. mWIG40 spadł 0,43% podczas gdy sWIG80 zyskał 0,69%. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,42 mld PLN z czego 1,26 mld przypadło na indeks „blue chip’ów”.

Pierwsza sesja tygodnia, i zarazem ostatnia stycznia, przyniosła wzrosty głównych, globalnych indeksów. Strona popytowa dominowała zarówno w Europie (DAX) w USA (zwyżki NDX i SPX) oraz na szeroko pojętych rynkach wschodzących (MSCI EM). Lekki spadek awersji do ryzyka ma związek z mniejszymi obawami dot. rozwiązania napięcia geopolitycznego w regionie CEE, na bazie deklaracji obydwu stron. Dodatkowo globalne indeksy znajdują się na ok. 10-15% przecenie od ATH co sprzyja kupowaniu dołków. W bieżącym tygodniu czekamy na posiedzenie EBC, gdzie narastają oczekiwania na jastrzębi sygnał ze strony Lagarde.

Lokalnie, w ramach WIG20, warto na pewno wspomnieć o ponad 8% zwyżce cen akcji CD Projektu. Przed sesją na rynku pojawiły się plotki iż wersja CP77 na PS5 miałaby pojawić się w sklepach cyfrowych w okresie luty-marzec. Dodatkowo w trakcie sesji portal IGN podał iż CDR planuje jeszcze w tym roku wydać nową wersję gry karcianej, bazującej na dotychczasowym „Gwincie”. Ponadto walory Allegro zyskały ponad 6%, odrabiając część strat z poprzedniego tygodnia. Na drugim końcu tabeli widnieli przedstawiciele surowcowi (KGH -1,86%, JSW -1,86%) i energetyczni (TPE -1,88%). W zakresie wyróżniających się spółek z szerokiego rynku warto nadmienić ponad 7% podbicie walorów Ten Square Games oraz blisko 11% zwyżkę akcji Mabionu.

Z rynkowego punktu widzenia dzisiejsze podbicie WIG20 mieści się w ramach piątkowej świecy spadkowej, stąd obraz techniczny rynku nie uległ zmianie. Pozostajemy blisko 2200 pkt. Teoretycznie wzrosty na rynkach bazowych powinny wspierać scenariusz odbicia również na GPW, z zastrzeżeniem iż krajowy rynek był ostatnio nieco słabszy względem benchmarków.

Źródło: DM BOŚ / Konrad Ryczko