Pure Biologics podpisała dokument term sheet dotyczący transakcji sprzedaży projektów PBA-0405 [PB004] oraz PBA-0111 [PB003G] za opłatę początkową w wysokości 8-9 mln USD na rzecz spółki prawa amerykańskiego, która zamierza kontynuować prace nad rozwojem PBA-0405 oraz PBA-0111, podała spółka. Kolejne płatności mogą trafić do spółki najwcześniej po ok. 1,5 roku od podpisania umowy sprzedaży i będą uzależnione od realizacji kamieni milowych, których maksymalna wartość może wynieść do 299 mln USD.

Strony przewidują zawarcie umowy sprzedaży praw do projektów w terminie 90 dni od dnia zawarcia term sheet, podano.



„Założenia transakcji przewidują, że z tytułu sprzedaży całości praw do projektów PBA-0405 oraz PBA-0111 spółce będzie przysługiwać opłata początkowa [upfront] w kwocie od 4.000.000 do 4.500.000 USD za każdy projekt, tj. w łącznej kwocie od 8.000.000 do 9.000.000 USD. Ponadto założenia transakcji przewidują kolejne płatności na rzecz spółki, których wykonanie będzie uzależnione od realizacji kamieni milowych [milestones] dotyczących projektów PBA-0405 oraz PBA-0111.W przypadku zawarcia transakcji, maksymalna wartość milestones [tzw. biodollar value] może wynieść do 299 000 000 USD. W ocenie zarządu spółki, ewentualne pierwsze płatności z tytułu milestones mogą trafić do spółki najwcześniej po upływie ok. 1,5 roku od momentu podpisania umowy sprzedaży” – czytamy w komunikacie.



„Kamienie milowe uzależnione są od powodzenia poszczególnych etapów badań klinicznych [development milestones] oraz uzyskania zgód organów regulacyjnych [regulatory milestones], a maksymalna wysokość płatności na rzecz spółki z tytułu ich osiągnięcia może wynieść po 89.500.000 USD dla PBA-0405 oraz PBA-0111 tj. w łącznej kwocie 179.000.000 USD. Kamienie milowe powiązane z poziomem przychodów ze sprzedaży [commercial milestones] uzależnione są od poziomu rocznej sprzedaży leków wykorzystujących PBA-0405 oraz PBA-0111, a maksymalna wysokość płatności na rzecz spółki z tytułu ich osiągnięcia może wynieść po 60.000.000 USD dla PBA-0405 oraz PBA-0111 tj. w łącznej kwocie 120.000.000 USD” – wyjaśniono.



Spółka podała, że założenia transakcji przewidują również płatność tantiem na rzecz Pure Biologics po wprowadzeniu do sprzedaży leków wykorzystujących cząsteczki z projektów PBA-0405 oraz PBA-0111 [Royalties].

„Założenia transakcji przewidują, że Royalties mają wynosić po 4% wpływów netto ze sprzedaży leków wykorzystujących PBA-0405 oraz PBA-0111 przez okres pierwszych 10 lat od dnia wprowadzenia leków do obrotu, a po upływie tego okresu Royalties mają wynosić po 2% wpływów netto ze sprzedaży i mają być naliczane do momentu wygaśnięcia ochrony patentowej dla PBA-0405 oraz PBA-0111” – czytamy dalej w materiale.



„W przypadku dalszego zbycia przez nabywcę praw do PBA-0405 oraz PBA-0111 przed zakończeniem fazy I lub I/II badań klinicznych, spółce będzie przysługiwać 20% kwoty uzyskanej ze zbycia przez nabywcę, która zostanie pomniejszona o wysokość zapłaconego spółce upfrontu. Jednocześnie w każdym przypadku spółka zachowa prawa do development milestones, regulatory milestones, commercial milestones oraz royalties, przy czym spółce będzie w takim przypadku przysługiwać 20% udziału nabywcy w milestones oraz royalties, z zachowaniem górnych limitów [cap] opisanych powyżej” – podano także.



Spółka zwróciła uwagę, że powyższe założenia zależeć będą od postępu kolejnych badań klinicznych, powodzenia procesu rejestracyjnego na określonych rynkach oraz poziomu przychodów z tytułu sprzedaży potencjalnego leku. Oznacza to, że w przypadku zawarcia transakcji, pewne płatności, jakie otrzyma spółka obejmują wyłącznie kwoty upfrontu, zaznaczono.



„Term sheet przewiduje, że koszty dokończenia prac nad fazą 0 dla PBA-0405 oraz PBA-0111 zostaną poniesione przez spółkę. Pozostałe koszty po zakończeniu fazy 0 związane z rozwojem PBA-0405 oraz PBA-0111 będą ponoszone przez nabywcę. Zgodnie z treścią term sheet, nabywca może odstąpić od negocjacji i zawarcia umowy sprzedaży, podczas gdy takie uprawnienie nie przysługuje spółce, która będzie zobowiązana do zawarcia umowy w przypadku, gdy [i] treść umowy będzie uwzględniała komercyjne postanowienia wynikające z term sheet, oraz [ii] spółka uzyska zgodę walnego zgromadzenia na przeprowadzenie transakcji” – wskazano w komunikacie.



„W przypadku doprowadzenia do zawarcia transakcji, spółka będzie podejmowała działania zorientowane na odbudowę portfolio projektów lekowych. Spółka rozważy m.in. możliwość kontynuowania rozwoju wcześniej prowadzonych projektów od etapu, na którym zostały one wcześniej wstrzymane. Pure Biologics planuje finansować ich rozwój w pierwszej kolejności w oparciu o środki zabezpieczone w wyniku transakcji. W przypadku zawarcia transakcji spółka przedstawi szczegółowe plany dalszego rozwoju” – zaznaczono.

Pure Biologics jest biofarmaceutyczną firmą działającą w modelu Virtual Biotech. Koncentruje się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych, działając w obszarze immunoonkologii i nefrologii. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

Źródło: ISBnews