Qemetica (d. Ciech) podpisała z amerykańskim koncernem PPG umowę zakupu biznesu produkcji krzemionki strącanej za blisko 1,2 mld zł (310 mln USD), podała spółka. Polska grupa chemiczna nabędzie wybrane aktywa oraz operacyjną spółkę zależną PPG, co oznaczać będzie przejęcie dwóch fabryk (w USA i w Holandii), a dodatkowo uzyska prawo do prowadzenia działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej w kolejnych dwóch lokalizacjach w USA. Zamknięcie transakcji przewidywane jest na IV kw. 2024 r. i wymaga spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia (w tym m.in. uzyskania zgód urzędów antymonopolowych).

Biznes produktów krzemionkowych PPG wytwarza i dostarcza krzemionkę strącaną do największych firm na całym świecie jako dodatek zwiększający wydajność wyrobów końcowych. To surowiec niezbędny w przemyśle produkcji opon, akumulatorów, wypełniaczy i powłok, cechujący się stabilnym wzrostem i dobrymi perspektywami. Nabycie biznesu produkcji krzemionki strącanej oznaczać będzie zwiększenie przychodów i zysku EBITDA Qemetiki, a także dywersyfikację produktową i geograficzną działalności grupy. Ta akwizycja to jedna z największych transakcji tego typu zrealizowana przez polską firmę w USA, podkreślono.

„Przygotowując się do rozwoju poprzez akwizycje precyzyjnie określiliśmy kryteria przystąpienia do rozmów z potencjalnymi sprzedającymi. Szukaliśmy biznesu, który możemy rozwijać i zwiększać jego wartość, zlokalizowanego w USA, z pakietem 100% lub pakietem kontrolnym, oraz wydłużającego nasz łańcuch wartości. Ta transakcja, spełniając wszystkie wymienione kryteria, powoduje, że po finalizacji i pełnej integracji nowego biznesu, będziemy bliżej osiągnięcia celów strategicznych: rozwijania źródeł wzrostu innych niż soda, a także dywersyfikacji geograficznej i produktowej poprzez zwiększenie naszej obecności na rynku globalnym” – powiedział prezes Kamil Majczak, cytowany w komunikacie.

Transakcja obejmuje zakłady produkcyjne biznesu krzemionki strącanej w ramach PPG w następujących lokalizacjach: Lake Charles w stanie Luizjana i Delfzijl w Holandii. Ponadto, Qemetica wydzierżawi linię produkcyjną krzemionki w Barberton, Ohio oraz działalność badawczo-rozwojową w Monroeville w Pensylwanii. Biznes krzemionki zatrudnia około 400 pracowników, wymieniono.

„Produkcja i sprzedaż krzemionki strącanej będzie ósmym biznesem Qemetiki. Nowa działalność związana z krzemionką strącaną stanie się drugim co do wielkości biznesem grupy pod względem przychodów. W ramach grupy każdy z ośmiu biznesów działa niezależnie, odpowiadając zarówno za produkcję, sprzedaż, jak i logistykę. Strategia Qemetiki na lata 2024 – 2029 zakłada zwiększanie samodzielności poszczególnych biznesów. Rozszerzenie portfolio aktywów grupy o producenta krzemionki wydłuża łańcuch wartości, mając na uwadze, że Qemetica jest dziś jednym z największych w Europie dostawcą krzemianów – surowca niezbędnego do produkcji krzemionki. Jednocześnie krzemiany powstają z sody kalcynowanej, której Qemetica jest jedynym z wiodących producentów na Starym Kontynencie. Transakcja jest również przykładem integracji pionowej, w której jeden podmiot zarządza poszczególnymi etapami łańcucha produkcji. W wyniku przejęcia, Qemetica będzie mogła oferować bardziej specjalistyczne chemikalia (krzemionka strącana), wykorzystywane przez międzynarodowe koncerny do wytwarzania produktów końcowych, takich jak np. nowoczesne 'zielone’ opony” – czytamy dalej.

„Włączenie przejmowanego podmiotu pozwoli nam na dywersyfikację produktową i na ekspansję na nowe rynki geograficzne. Będzie to też istotny krok w kierunku bardziej równomiernego rozłożenia źródeł przychodów i zysków w grupie. Biznes krzemionki strącanej stanie się drugim co do wielkości, a udział przychodów generowanych w Ameryce Północnej przekroczy 10%, przy jednoczesnym spadku udziału przychodów z rynku polskiego poniżej 40%. To ważny krok w budowaniu globalnej grupy chemicznej o polskich korzeniach” – podsumował CFO Marcin Puziak.

W przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji Qemetikę wspierają BNP Paribas, Bain&Company, Greenberg Traurig, a także KPMG, Gide, ERM i AON.

Qemetica (do czerwca 2024 r. Ciech) to grupa chemiczna, jeden z największych producentów sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największy producentem soli warzonej w Polsce, jeden z największych dostawców krzemianów sodu w Europie, największy polski producent środków ochrony roślin oraz wiodący w Polsce producent pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews