Nakłady inwestycyjne Grupy Sanok Robber wyniosą ok. 50 mln zł w 2023 r., ale w kolejnym roku powinny znacząco wzrosnąć i zamknąć się nawet liczbą trzycyfrową, poinformował prezes Piotr Szamburski.

„Już w II półroczu chcemy zwiększać capex, choć nadal podchodzimy do wydatków dość konserwatywnie, stąd spodziewam się, że w całym roku będzie to ok. 50 mln zł. Na pewno większe będą nakłady w przyszłym roku, kiedy sama modernizacja kotłowni, która już się rozpoczęła, pochłonie ok. 40 mln zł, a oprócz tego spokojnie powinniśmy mieć ok. 60 mln zł 'normalnych’ nakładów inwestycyjnych. Łącznie zakładamy capex na poziomie 100+ mln zł w 2024 roku” – powiedział Szamburski podczas konferencji prasowej.

W I półroczu 2023 r. capex grupy wyniósł 24,2 mln zł, w porównaniu do 39,7 mln zł rok wcześniej, z czego w samym II kwartale 11,9 mln zł (wobec 28,3 mln zł rok wcześniej).

„Oczywiście wszystko zależy od tego jak będzie wyglądał rynek, jeśli będzie bardzo źle, to znów będziemy musieli być bardziej konserwatywni, ale liczę na powrót do nakładów porównywalnych do lat 2017-2019. Na pewno musimy dokończyć w przyszłym roku modernizację kotłowni” – dodał prezes.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,39 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews