Sescom odnotował 3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowy 2020/2021 (tj. w okresie od października 2020 r. do września 2021 r.) wobec 5,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Zysk EBITDA Grupy Sescom w tym okresie wyniósł 9,6 mln zł wobec 10,7 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży grupy w tym okresie wyniosły 134,4 mln zł wobec 135,8 mln zł mln zł rok wcześniej.

„Miniony rok obrotowy, niezależnie od wymagających warunków zewnętrznych, stał pod znakiem inwestycji, takich jak m.in. podwyższenie kapitałów w 'spółkach córkach’: SES Hydrogen (spółka założona w celu realizacji projektów w obszarze technologii wodorowych, w tym: infrastruktury do produkcji i tankowania wodoru) i FIXFM (start-up rozwijający innowacyjną platformę rezerwacji technicznych usług serwisowych) czy nabycie udziałów w Bankilo (spółce tworzącej platformę do sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z OZE). Nie zwalniamy tempa, dostrzegając potencjał do skokowego wzrostu. Poprawa koniunktury w branży, na co wskazuje wzrost sprzedaży osiągnięty w okresie październik-listopad 2021 r., pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość” – skomentował prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.

Obniżony wynik netto na poziomie skonsolidowanym to przede wszystkim konsekwencja uwzględnienia strat technologicznych spółek zależnych: SES Hydrogen oraz FIXFM, które etap komercjalizacji mają dopiero przed sobą. Należy także wskazać na wzrost wynagrodzeń, wyjaśniono.

Począwszy od sprawozdania za rok obrotowy 2020/21, Sescom będzie prezentować skonsolidowane dane finansowe w podziale na trzy segmenty: FM, technologie wodorowe w ramach SES Hydrogen oraz usługi serwisowe dla małego biznesu i odbiorców indywidualnych w

ramach FIXFM, zaznaczono.

Segment Facility Management zanotował przychody ze sprzedaży wysokości 133,7 mln zł (w r. obr. 2019/2020: 135,8 mln zł),

wynik netto wyniósl 4,6 mln zł (w r.obr. 2019/2020: 5,4 mln zł), zaś wynik EBITDA to 10,4 mln zł (w r. obr. 2019/2020: 10,7 mln zł).

Segment Technologie nie zanotował przychodów ze sprzedaży, wynik netto wyniósł -0,5 mln zł, a wynik EBITDA -0,3 mln zł w r. obr. 2020/2021

Segment Usługi serwisowe dla małego biznesu i konsumentów zanotował przychody ze sprzedaży wyskości 0,7 mln zł, wynik netto -1,1 mln zł, a wynik EBITDA -0,6 mln zł w r. obr. 2020/2021

Jednostkowy zysk netto w r. obr. 2020/2021 wyniósł 1,6 mln zł wobec 4,1 mln zł rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

Źródło: ISBnews