Stalexport Autostrady odnotował 67,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 40,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 79,83 mln zł wobec 50,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,36 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 119,61 mln zł rok wcześniej.

Najistotniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy ma działalność autostradowa polegająca głównie na eksploatacji, poborze opłat za przejazd oraz realizacji inwestycji autostradowych na odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków. Działalność ta jest prowadzona przede wszystkim przez dwa podmioty powiązane: Stalexport Autostrada Małopolska (SAM) oraz VIA4. SAM prowadzi inwestycje autostradowe oraz jest uprawniona do pobierania pożytków z autostrady, natomiast VIA4 zajmuje się bieżącą eksploatacją autostrady i w imieniu SAM pobiera opłaty za przejazd, wskazano w raporcie.

„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży dotyczące działalności autostradowej za III kwartał 2023 r. wyniosły 146 260 tys. zł, wzrastając o 23,3% w porównaniu do przychodów za III kwartał 2022 r. (118 669 tys. zł) oraz o 14,2% w porównaniu do przychodów za II kwartał 2023 r. (128 065 tys. zł)” – czytamy w raporcie.

Wykazane odchylenie w stosunku do III kwartału 2022 r. jest w głównej mierze konsekwencją:

(i) wprowadzenia od 3 kwietnia 2023 r. następujących zmian stawek opłat za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków oraz stawek preferencyjnych dla płatności automatycznych (A4Go, Telepass i videotollingu):

stawka opłaty dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle) wzrosła z kwoty 13 zł do kwoty 15 zł;

stawka opłat dla pojazdów kategorii 2, 3, 4 i 5 wzrosła z kwoty 40 zł do kwoty 46 zł (bonifikata stosowana w odniesieniu do stawki opłat dla pojazdów kategorii 2 i 3 wzrosła z kwoty 16 zł do kwoty 19 zł);

preferencyjna stawka opłaty dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle) za przejazd z wykorzystaniem ww. płatności automatycznych wzrosła z kwoty 10 zł do kwoty 13 zł.

(ii) wzrostu ruchu samochodowego o 5,4%, na który złożył się 6,9% przyrost ruchu samochodów osobowych oraz 2,4% spadek ruchu samochodów ciężarowych, wymieniła spółka.

„Wykazane odchylenie w stosunku do II kwartału 2023 r. jest w głównej mierze konsekwencją wzrostu ruchu samochodowego o 13,3%, na który złożył się 16% przyrost ruchu samochodów osobowych oraz 0,4% spadek ruchu samochodów ciężarowych” – czytamy dalej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 121,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 53,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 380,9 mln zł w porównaniu z 307,33 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 215,99 mln zł wobec 144,83 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 58,28 mln zł wobec 47,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

Źródło: ISBnews