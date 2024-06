Text odnotował 166,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2023/2024 (kwiecień 2023 – marzec 2024) wobec 155,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 179,02 mln zł wobec 167,23 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 198,39 mln zł wobec 181,71 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 335,35 mln zł w r.obr. 2023/2024 wobec 295,72 mln zł rok wcześniej.

„Osiągnięte w 2023/24 roku nansowym wzrosty nie odpowiadają naszym ambicjom. To był dla nas trudny rok, ale pomimo to dobry. Nie tylko dlatego, że pomimo trudnych warunków rynkowych, nasz biznes rósł (patrząc przede wszystkim na liczbę klientów wszystkich naszych produktów i MRR wyrażony w dolarach), ale przede wszystkim ponieważ bardzo dużo się w jego trakcie nauczyliśmy” – napisał prezes Mariusz Ciepły w liście dołączonym do raportu.

W okresie roku nansowego 2023/2024 marża brutto na sprzedaży wyniosła 81%, marza operacyjna 53,3%, a marza zysku netto 49,7%.

„Odczuwamy presję na rentowności, która wiąże się z rosnącymi wynagrodzeniami w branży technologicznej izwiększoną konkurencją o talenty. Utrzymanie się naścieżce wzrostowej i realizacja naszej Wizji wymaga pracy nad efektywnością zespołu i utrzymania w nim kluczowych osób, dlatego jesteśmy zdeterminowani, żeby to osiągnąć. Bardziej intensywne wykorzystanie technologii AI może wpłynąć na dodatkowy wzrost kosztów, równocześnie automatyzacja pracy w naszej organizacji powinna wpłynąć pozytywnie na jej efektywność” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„Przedstawione wyżej rentowności sprawiają, że efektywnie generujemy gotówkę. Przepływy pieniężne zdziałalności operacyjnej wyniosły w raportowanym okresie 177,6 mln zł, a na koniec tego okresu dysponowaliśmy gotówką w wysokości 84,9 mln zł. Kontynuujemy naszą politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie dla akcjonariuszy najwyższej możliwej, z punktu przepisów prawa, części zysku, chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata dywidendy” – czytamy dalej.

W toku roku nansowego znacząco wzrosło wykorzystanie LiveChat i ChatBot przez klientów końcowych produktów spółki. Łączna liczba czatów w roku nansowym przekroczyła 2,3 mld, przy czym w produkcie LiveChat było ich 30% więcej niż rok wcześniej, a w produkcie ChatBot – o 60%. Równocześnie przy użyciu HelpDesku wostatnim roku nansowym zrealizowano ponad 7,8 mln „ticketów” wobec 5,5 mln w poprzednim okresie, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2023/2024 wyniósł 165,87 mln zł wobec 154,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews