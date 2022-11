Dzisiejsza sesja giełdowa w USA przebiega w umiarkowanie pozytywnych nastrojach, indeksy próbują 'za wszelką cenę’ przedłużyć euforie, która utrzymuje się na rynkach odkąd odczyt inflacji w USA okazał się niższy od oczekiwań. Jednocześnie jednak dotarły do kluczowych poziomów oporów co może sugerować, że niebawem rozpoczną korektę podyktowaną chęcią realizacji zysków. Wzrosty wypadają jednak relatywnie skromnie, szał zakupowy 'Czarnego Piątku’ nie dotarł jeszcze na indeksy.

Z uwagi na wczorajsze święto inwestorzy w USA nie mieli jeszcze okazji by dobrze świętować gołębi protokół FOMC, który wskazał że Fed niebawem skłoni się ku mniejszym podwyżkom wobec czego szanse na 50 pb podwyżkę w grudniu wzrosły. Na nastroje rynkowe wpływają jednak obawy dotyczące blokad w Chinach, które studzą nieco euforyczne zapędy byków. Druga co do wielkości gospodarka zwiększa restrykcje, gdyż liczba nowych przypadków gwałtownie wzrosła w ostatnich dniach. Niemniej jednak, wszystkie trzy główne amerykańskie indeksy są wciąż dobrej drodze do 'zielonego’ zakończenia tygodnia. Dobrze radzą sobie dziś akcje znajdująca się w tym roku pod presją Tesla. Flagowa firma Elona Muska ogłosiła, że oprogramowanie Full Self Driving Beta jest już dostępne w Ameryce Północnej. Spółka wciąż czeka na zatwierdzenie regulacyjne dla samochodów, które będą prowadzone bez kontroli człowieka. Apple dziś traci ponieważ ryzyko chińskiej polityki Zero Covid ciąży na głównym zakładzie produkującym iPhone’y, po gwałtownych protestach na początku tego tygodnia. S&P500 zyskuej dziś skromne 0,15%, lepiej wypada Dow Jones 0,51%. Słabiej radzi sobie NASDAQ, który traci 0,40%.

Europejskie indeksy zakończyły piątkową sesję w mieszanych nastrojach. Rewizja raportu PKB Niemiec za III kw. 2022 pozytywnie zaskoczyła ale nie zdołała pchnąć DAXa wyżej. Niemiecki benchmark traci dziś skromne 0,15%. Wzrost gospodarki Niemiec wyniósł 0,4% k/k w III kw. 2022, wobec 0,3% k/k we wcześniejszym komunikacie, natomiast wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 1,2%, wobec 1,1% r/r w komunikacie poprzednim. Uniper podniósł kwotę, która miałaby ratować od bankructwa do 53 mld EUR i potrzebuje teraz 25.8 mld EUR finansowania ze strony rządu Niemiec. Walory spółki straciły dziś 18%. Analitycy Berenberg obniżyli swoją ocenę walorów Fielmann. Jako przyczynę wskazali brak ożywienia w marżach, rosnące koszty stałe i słabszy popyt na rynkach europejskich.

Nieco lepiej wygląda dziś WIG, który notowany jest w okolicach otwarcia, przy 1754 pkt. Bohater wczorajszej sesji, Sunex zanotował dziś blisko 4% korektę. Minister Anna Moskwa poinformowała o dodatku gazowym dla najuboższych gospodarstw domowych w Polsce. Z kolei Mabion poinformował o szacowanych przychodach z rozliczanego kontraktu z Novavax w IV kw. 2022 r. Szacunki wypadły na poziomie 30-40 mln zł, zgodnie z nimi wartość przychodów z rozliczanego kontraktu całorocznego powinna kształtować się na poziomie około 150-160 mln zł. Mimo to walory Mabion straciły dziś blisko 7%, szacunki nie sprostały oczekiwaniom rynków.

Źródło: XTB / Eryk Szmyd