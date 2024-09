Łączna wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty spadła o 910 mln zł m/m i wyniosła 28,28 mld zł na koniec sierpnia 2024 r., podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 48,76%.

„W pracowniczych planach kapitałowych uczestniczy obecnie 3,58 mln osób, z czego 94,11% stanowią osoby narodowości polskiej. W ciągu ostatniego miesiąca do programu dołączyło 22,5 tysiąca osób. Statystyczny uczestnik programu jest w większości mężczyzną i ma średnio 39 lat. Udział pracowników w PPK waha się od 77,56% w firmach zatrudniających ponad 250 osób do 33,59% w firmach zatrudniających poniżej 20% oraz w sektorze publicznym. Ogólna partycypacja w programie wynosi 48,76%. Wzrosła także do 325 tys. liczba podmiotów, umożliwiających swoim pracownikom udział w pracowniczych planach kapitałowych” – czytamy w biuletynie miesięcznym.

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 910 mln złotych i tym samym przekroczyła 28,28 mld zł. Na rachunki uczestników PPK wpłynęły do tej pory z Funduszu Pracy wpłaty powitalne w łącznej kwocie 830 mln zł. Wzrost o 10 mln m/m jest związany z przekazanymi wpłatami powitalnymi za II kwartał 2024 r, podano także.

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wg źródła środków kształtuje się następująco: 14,63 mld zł to wpłaty uczestników (51,73%), 11,12 mld zł wynoszą wpłaty pracodawców (39,33%), a 2,53 mld zł stanowią dopłaty państwa (8,84%).

„Zysk statystycznego uczestnika PPK (zarabiającego do końca 2023 r. 5 300 zł i od 2024 r. 7 000 zł), oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD wyniósł od 125% do 164%” – napisano dalej.

Źródło: ISBnews