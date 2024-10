XTPL zamierza zwołać na drugą połowę listopada 2024 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie, które miałoby zadecydować o przeprowadzeniu emisji do 300 tys. akcji i chce pozyskać 26-29 mln zł (po odjęciu kosztów emisji) na sfinansowanie drugiej części wydatków inwestycyjnych, podała spółka.

„Środki pozyskane z emisji akcji mają posłużyć sfinansowaniu drugiej części wydatków inwestycyjnych, w ramach przyjętej w 2023 roku strategii rozwoju nakierowanej na osiągnięcie 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług do końca 2026 roku. Zgodnie z tą strategią, spółka zaplanowała inwestycje na łączną kwotę ok. 60 mln zł w latach 2023-2026 w trzech kluczowych obszarach biznesowych: sprzedaży, produkcji oraz B+R” – czytamy w komunikacie.

„W ramach realizacji drugiego etapu strategii, zarząd spółki zamierza zabezpieczyć kolejne środki w wysokości 28-31 mln zł (przed odjęciem kosztów emisji, co zgodnie ze wstępnymi założeniami oznacza 26-29 mln zł po odjęciu kosztów emisji) w celu dalszego wzmocnienia ww. kluczowych obszarów dla dalszego rozwoju biznesu” – czytamy również.

Emisja miałaby zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości, przy czym intencją zarządu jest, aby nowa emisja akcji została przeprowadzona w taki sposób, aby inwestorom, którzy będą akcjonariuszami posiadającym co najmniej 0,5% akcji według stanu na koniec dnia rejestracji na NWZ, przysługiwało pierwszeństwo objęcia akcji nowej emisji w liczbie umożliwiającej takiemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu niż udział, jaki ten inwestor uprawniony posiadał na koniec dnia rejestracji na NWZ.

Pierwszą część środków niezbędnych do realizacji strategii, spółka pozyskała w połowie 2023 roku w kwocie około 34 mln zł (po odjęciu kosztów emisji) i przeznaczyła je na rozwój w obszarach: (i) sprzedaży, (ii) produkcji oraz (iii) B+R, podano.

W ramach obszaru sprzedaży spółka poczyniła istotne postępy m.in. w (i) projektach przemysłowych, istotnie zwiększając liczbę szans sprzedażowych w pipeline oraz stopień zaawansowania projektów, (ii) zintensyfikowała działania sprzedażowo-marketingowe, (iii) zbudowała międzynarodowy zespół business development, (iv) poniosła nakłady w celu otwarcia w IV kw. 2024 roku oddziału sprzedażowo-demonstracyjnego w USA (Boston), (v) rozszerzyła siatkę międzynarodowych dystrybutorów, (vi) rozszerzyła obecność na międzynarodowych konferencjach i targach branżowych, podano także.

W ramach obszaru produkcji spółka: (i) zwiększyła moce produkcyjne do obsługi skali zamówień zgodnej z założeniami strategii, (ii) dwukrotnie zwiększyła tempo produkcji urządzeń DPS oraz skróciła czas dostawy do klientów z kilku miesięcy do kilku tygodni, (iii) zabezpieczyła zapas kluczowych podzespołów do produkcji.

W ramach obszaru R&D spółka: (i) zintensyfikowała prace nad rozwojem istniejących produktów, (ii) intensyfikowała prace nad nowymi produktami wsparte utworzonym zespołem zarządzania obecnymi i przyszłymi produktami – NPD (ang. New Product Development), wskazano.

„Zarząd spółki podtrzymuje cel strategiczny polegający na osiągnięciu 100 mln zł rocznych przychodów ze sprzedaży produktów i usług do końca 2026 roku. Zgodnie z przyjętą strategią przychody te mają zostać osiągnięte dzięki realizacji sprzedaży w ramach trzech linii biznesowych: (i) modułów do wdrożeń przemysłowych (przemysłowych głowic drukujących), (ii) urządzeń prototypujących (Delta Printing Systems) oraz (iii) HPM (High Performance Materials, nanotusze) i materiałów eksploatacyjnych” – czytamy dalej w komunikacie.

Ponadto w ramach współpracy z dotychczasowymi klientami, zarząd spółki zdecydował o rozszerzeniu portfolio produktowego w ramach urządzeń prototypujących DPS.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

Źródło: ISBnews