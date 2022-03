„Aktywami pracującymi są equities, czyli akcje, udziały przedsiębiorstw. W bardzo długim terminie to jest właściwie jedyne aktywo, które daje nam znaczący zwrot z inwestycji lub wielokrotnie przewyższający inflację. Problemem jest to, że bardzo dużo ludzi, instytucji myli zmienność z ryzykiem – wydaje im się, że jeśli kursy bardzo się wahają czy spadają, to oznacza, że ta klasa aktywów jest ryzykowna. To jest oczywiście nieprawda. Właściwie jest przeciwnie” – mówi Piotr Żółkiewicz, Zarządzający Funduszem Zolkiewicz & Partners w programie Okiem EKSPERTA.

