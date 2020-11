ZUE odnotowało 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,76 mln zł wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 228,35 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 268,45 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 610,76 mln zł w porównaniu z 748,26 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 15,13 mln zł wobec 16,97 mln zł rok wcześniej.

„W trzech kwartałach 2020 roku Grupa ZUE, jak i spółka zanotowały spadek r/r przychodów ze sprzedaży odpowiednio o 18% i 19%. Spadek obrotów r/r to skutek realizacji kolejnych etapów kontraktów. W roku bieżącym mniejszy udział w przychodach ze sprzedaży mają dostawy materiałów, co jest konsekwencją umownych zapisów zobowiązujących wykonawców do wyprzedzającej sprzedaży materiałów. Zrealizowane w poprzednich latach dostawy materiałów są obecnie zabudowywane, co z kolei spowodowało, że w omawianym okresie zwiększył się procentowy udział kosztów wykonawstwa. Jednocześnie zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym uległa poprawie r/r marża brutto na sprzedaży, ZUE z 2,8% do 3,5%, grupa z 3,1% do 3,8%” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 3,42 mln zł wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews