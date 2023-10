ZUE miało 10,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto za III kwartały br., podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za III kwartały 2023 r.:

– przychody ze sprzedaży: 900,7 mln zł,

– zysk brutto na sprzedaży: 30,1 mln zł,

– zysk na działalności operacyjnej: 13,6 mln zł,

– zysk netto: 10,2 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 11 mln zł.

„W okresie III kwartałów 2023 roku spółka zwiększyła r/r przychody o 45% oraz zysk netto o 24%. Grupa ZUE zwiększyła przychody o 43% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku” – czytamy także.

Spółka podała również, iż na moment publikacji raportu, spółki z grupy kapitałowej ZUEposiadają portfel zamówień o wartości ok. 2 048 mln zł. W 2023 roku spółka pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 894 mln zł netto. Energopol, drogowa spółka z Grupy ZUE, zawarła w 2023 roku kontrakty o łącznej wartości ok. 65 mln zł netto. Grupa ZUE aktywnie składa oferty przetargowe w obszarach swojej działalności, podsumowano.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 921,42 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews