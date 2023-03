ZUE miało 17,3 mln zł zysku netto w 2022 r. wobec 11,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za rok 2022 (w nawiasie podano dane za rok 2021):

– przychody ze sprzedaży: 921,4 mln zł (851,5 mln zł),

– zysk brutto na sprzedaży: 42,8 mln zł (35 mln zł),

– zysk na działalności operacyjnej: 18,1 mln zł (14,2 mln zł),

– zysk netto: 17,3 mln zł (11,8 mln zł)” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł wstępnie 10,2 mln zł wobec 12,1 mln zł rok wcześniej.

„W 2022 roku spółka zwiększyła r/r przychody o 6% oraz wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 3,5%. Grupa ZUE w wysokości 4,6% przy przychodach większych o 8%. Spółka handlowa z Grupy ZUE zanotowała najwyższy w swojej działalności zysk netto w kwocie 5,5 mln zł, co przełożyło się na zwiększenie zysku netto r/r na poziomie skonsolidowanym o 36%. Na wynik skonsolidowany miało wpływ również dostosowanie zasad wyceny aktywów i pasywów nabytej spółki zależnej Energopol do zasad obowiązujących w Grupie ZUE, tj. wycena zgodnie z MSSF. Wysokość korekty to (+) 1,15 mln zł. Powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Grupy ZUE. Spółka nabyła 93,6% udziałów P.B.I. Energopol sp. z o.o. w dniu 23 listopada 2022 r. […] Działalność Energopol uzupełnia zakres oferowanych przez Grupę ZUE usług budowlanych głównie o drogownictwo” – czytamy dalej.

Na koniec 2022 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 60,3 mln zł, podano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 851,45 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews