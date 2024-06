Zwyczajne walne zgromadzenie Archicomu postanowiło zysk netto za 2023 r. w wysokości 52,75 mln zł podzielić w następujący sposób: 52,65 mln zł przeznaczono do podziału między akcjonariuszy, 0,1 mln zł przeznaczono na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy. Następnie zysk przeznaczony do podziału powiększono o kwotę 11,7 mln zł zgromadzoną na kapitale rezerwowym, co stanowi łącznie 64,35 mln zł tj. 1,1 zł dywidendy na jedną akcję. Na poczet dywidendy zaliczono 26,91 mln zł wypłacone 19 stycznia 2024 r. tytułem zaliczki, co oznacza, że do wypłaty pozostało 37,44 mln zł tj. w 0,64 zł na akcję, podała spółka. Ustalono dzień dywidendy na 11 lipca oraz dzień wypłaty na 25 lipca br.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Należy do Echo Investment.

Źródło: ISBnews